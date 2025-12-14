'Расплата вас настигнет': глава Движения сопротивления обратился к коллаборационистам

Любое взаимодействие украинских граждан с оккупационными властями на временно оккупированных территориях будет иметь последствия. Борьба с коллаборационистами является одним из фундаментальных направлений деятельности движения сопротивления.

Об этом в интервью СМИ рассказал глава Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ. Он отметил, что участники украинского Движения сопротивления не получают задач по физической ликвидации коллаборационистов. Однако применяются другие методы воздействия на тех, кто согласился помогать оккупантам.

"Борьба против коллаборационизма – одна из фундаментальных задач Движения сопротивления. Однако мы не ставим задач гражданам Украины убивать других украинцев, даже если они являются коллаборационистами. Мы находим другие способы, чтобы эти предатели прекратили работать на врага. Старых добрых шантажа и запугивания никто не отменял", – рассказал собеседник СМИ.

Представитель Движения сопротивления подчеркнул, что предателей не поддерживают ни свои, ни чужие, а расплата за работу на россиян неизбежна. По его словам, каждый случай сотрудничества с оккупационными властями не останется без внимания.

"Всем коллаборационистам я хочу передать следующее: расплата вас настигнет. Никто не любит предателей – ни свои, ни чужие. Поэтому любое сотрудничество с оккупантами будет иметь последствия", – отметил он.

Целью Движения сопротивления является полное освобождение всех оккупированных территорий Украины. Деятельность подполья координируют Силы специальных операций ВСУ. Несмотря на то, что большая часть операций проводится тайно, их эффективность подтверждена на уровне военного командования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали новый видеоматериал, в котором показан ряд эпизодов деятельности Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

