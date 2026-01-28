Раненым бойцам Третьего армейского корпуса передали квартиры в Закарпатье

Раненые военнослужащие Третьего армейского корпуса получили двухкомнатные квартиры в новостройке в Ужгороде. Сертификаты на жилье им вручили по случаю Дня Соборности Украины.

Жилье для защитников выбрали именно в Ужгороде – городе с относительно спокойной ситуацией безопасности, развитой инфраструктурой и условиями для реабилитации и восстановления после ранений.

В церемонии вручения сертификатов принял участие председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

"Ветераны должны не на словах, а на деле чувствовать уважение и поддержку государства и общества", – отметил военный Юрий Жиляк.

Передача жилья состоялась в символический день – День Соборности Украины, который подчеркивает единство государства и важность поддержки тех, кто защищает ее независимость. Именно благодаря этим воинам Украина имеет возможность отмечать государственные праздники в свободной стране.