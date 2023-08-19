Ракетный обстрел Чернигова: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим

Войска страны-агрессорав очередной раз ударили по Украине. Россияне обстреляли Чернигов, попав баллистической ракетой в центр города. К настоящему времени известно о десятках пострадавших, есть погибшие, среди которых ребенок.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим от этого обстрела, кто за ней обратится, вне зависимости от степени поражений. А именно:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).