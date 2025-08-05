Работники ТЦК не имеют права применять силу, – омбудсмен Лубинец

Даже во время военного положения в Украине работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу.

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Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец, напомнив на своем Telegram-канале, что граждане тоже должны придерживаться действующих норм.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его Офис "внимательно реагируют на все сообщения о возможных нарушениях во время мобилизационных мероприятий".

"Речь идет о незаконном удержании, ограничении свободы и применении физической силы и других неправомерных действиях", – уточнил Лубинец. Он заверил, что каждый случай тщательно проверяется.

"Как омбудсмен я действую в пределах своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений – настаиваю на привлечении виновных к ответственности", – объяснил он свои компетенции.

Пост Лубинец закончил напоминанием о том, что права человека являются основой демократического государства.

Что предшествовало

За шесть месяцев 2025 года (январь-июнь) в Офис омбудсмена поступило более 2000 обращений по поводу возможных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК и СП. Лубинец сообщал, что не каждое такое заявление содержало признаки правонарушений, но в большинстве своем они были.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее ГБР завершило досудебное расследование в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (Ривненщина). Фигуранты обвиняются в избиении и противоправной мобилизации мужчины. Обвинительные акты направлены в суд; виновным грозит до шести лет лишения свободы.

– 5 августа в Черкассах вооруженный мужчина угрожал сотрудникам районного ТЦК гранатой. Он выдернул чеку и пытался взять военнослужащих в заложники.

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