Работал на ФСБ: в Николаеве задержали работника облтеплоэнерго, корректировавшего удары по городу. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который передавал координаты для подготовки новых ракетно-дроновых ударов России по Николаеву. Задержанным оказался 43-летний технический работник местного облтеплоэнерго.

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Об этом сообщает СБУ в Telegram. Муж привлек внимание российских спецслужб своими пророссийскими комментариями в социальных сетях, что и послужило причиной его вербовки.

Отмечается, что после получения инструктажа от ФСБ фигурант начал собирать разведывательные данные о местах сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Для выявления потенциальных целей он использовал собственный автомобиль, объезжая город и близлежащие районы.

В ходе поездок скрыто фотографировал объекты, которые, по его мнению, могли быть связаны с украинскими защитниками. Кроме того, злоумышленник пытался незаметно узнавать нужную информацию у своих коллег и знакомых, преподнося это как обычные бытовые разговоры.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины оперативно разоблачили информатора ФСБ, задокументировали его преступную деятельность, и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны. Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с установленным Telegram-каналом, по которому он передавал данные ФСБ.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Комплексные действия совершили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), готовившего серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, он получил 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Одессе агентурную группу российской Федеральной службы безопасности. В ее состав входило трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины.

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