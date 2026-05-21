'Работает хорошо и служит долго': бойцы ПВО нашли трогательную записку в одном из комплексов Patriot. Видео

После приема одного из зенитно-ракетных комплексов Patriot украинские защитники нашли на панели управления ЗРК кнопку, в которой была спрятана записка от западных военных. Военные ВСУ очень обрадовались словам поддержки, которые были в этой записке, потому что понятно: письмо написали не по указанию командования, а по зову сердца.

"Служит хорошо, работает долго. Слава Украине", – указано в щемящей записке. Об этом рассказали в Командовании воздушных сил ВСУ.

Офицер зенитного ракетного подразделения рассказал, как нашел это послание в кабине Patriot.

"Мы нашли в фальш-панели кнопочку. И в этой кнопочке была спрятана записка на английском: Works fine last, long time. SLAVA UKRAINE. Получить комплекс Patriot – это уже было удовольствием, и эксплуатировать систему также. Но найти эту записку – это была особая радость для нас. Мы поняли, что люди, которые нам передают этот комплекс, они действительно волнуются за нас. И думают за нашу победу. Потому что наша победа – это победа всего мира", – рассказал Ярослав.

Защитник поблагодарил всех партнеров, которые помогают, а особенно тех, кто положил эту записку.

Комплекс "служит хорошо, работает на отлично", "помогает отражать вражеские атаки и дает уверенность в следующем дне", отметил офицер.

Что предшествовало

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время несколько раз говорил, что Украина остро ощущает дефицит зенитных ракет для систем Patriot. Соответствующие боеприпасы, которые Силы обороны получают от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

Ранее OBOZ.UA писал, что правительство Польши могло тайно передать Украине перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах Missile Segment Enhancement, способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

