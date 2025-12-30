'Пытались оторвать от Украины': из оккупации вернули группу подростков

С территорий, временно оккупированных врагом, удалось спасти еще одну группу украинских подростков и детей. Одного из несовершеннолетних россияне вывезли в Орловскую область РФ, где оформили под фальшивыми документами.

О возвращении наших людей на свободную территорию Украины 29 декабря сообщил гуманитарный проект Bring Kids Back UA. На Facebook-странице инициативы отмечается, что операция состоялась при содействии благотворительной организацией Save Ukraine.

Кого смогли спасти?

17-летнего Максима:

Мальчик имеет врожденное нарушение слуха. Его семья – с проукраинской позицией, из-за чего военнослужащие государства-агрессора неоднократно проводили обыски в их доме. Все время оккупации парень тайно учился онлайн в украинской школе, несмотря на опасность и сложности по состоянию здоровья.

19-летний Даниил и 23-летний Артем:

До оккупации населенного пункта Артем служил в территориальной обороне. Его родным пришлось жить под постоянным вниманием оккупантов: сотрудники ФСБ проводили многочисленные обыски, пытались завербовать братьев, а их матери угрожали депортацией.

18-летний Богдан:

Российские оккупанты принудительно отправили украинца на комиссию в психиатрическую больницу и поставили на воинский учет в российскую оккупационную армию. После получения повестки парень понял, что медлить больше нельзя, и принял решение спасаться из ВОТ.

17-летний Дмитрий:

Несовершеннолетнего и его семью захватчики депортировали из родного поселка, объясняя это "эвакуацией". На самом деле детей доставили в палаточный лагерь в Белгородской области, а затем — в общежитие в Орловской области РФ. Там на парня оформили фальшивые документы, пытаясь полностью оторвать его от Украины.

"Спасибо партнерам Save Ukraine, We Are All Ukrainians 2022, БФ Humanity и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате агрессии против Украины, за помощь в спасении этих детей", – обратились представители Bring Kids Back UA к коллегам.

Как ранее писал OBOZ.UA, Россия начала активно вербовать детей с ВОТ Украины в кремлевское милитарное бандформирование "Юнармия". Используя различные методы пропагандистской работы, оккупанты делают из детей манкуртов, чтобы пополнять ими ряды российской армии.

