Пышный и очень высокий бисквит на одном яйце: делимся самым легким рецептом

Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных тортов, а также пирожных, десертов. Для того, чтобы основа для бисквита была удачной, нужно правильно подготовить продукты, особенно яйца, они должны быть комнатной температуры.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного домашнего бисквита, который готовится из одного яйца.

Ингредиенты:

1 яйцо категории

30 г сахара

26 г муки

6 г крахмала кукурузного или картофельного

Для формы 18 см диаметром ~3-4 яйца.

Для формы 20 см диаметром ~5-6 яиц, и т д

Способ приготовления:

1. Включаем духовой шкаф на 170 градусов.

2. Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 мин. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной смеси.

3. Соединяем муку и крахмал, вводим его во взбитые яйца 3-4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

4. Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или фольгой. Форму ничем не смазываем, биксвит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет. Сразу отправьте форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40-45 минут.

5. Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу, пергамент, со дна и полностью охлаждаем. Остывший бисквит острым ножом вырезаю из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: