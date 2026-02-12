Пышная и кремовая яичница на завтрак: в чем секрет приготовления

Пышная и кремовая яичница может стать самым вкусным завтраком, если приготовить ее правильно. Часто это самое простое блюдо может быть испорчено из-за элементарных ошибок.

Согласно кулинарному каналу Tasty UK в TikTok, есть один шаг, который вы должны помнить, если хотите получить идеальную яичницу. Одна из их поваров поделилась своим лайфхаком, как приготовить это блюдо, чтобы оно никогда больше не получалось сухим и хрустящим.

Из ингредиентов она использовала 2 яйца, 3 столовые ложки молока, а также соль и перец.

По ее словам, секрет идеальной, кремовой яичницы-болтуньи заключается в использовании антипригарной сковороды, средне-слабого огня и вынимании яичницы, пока она еще жидкая, пока она продолжает готовиться на тарелке.

Способ приготовления лучшей яичницы

Взбивание: разбейте яйца в миску с молоком/водой и щепоткой соли. Взбивайте вилкой до однородной массы без белой корочки.

Разогрейте сковороду: растопите масло в небольшой антипригарной сковороде на средне-слабом огне, пока оно не пенится.

Приготовление: влейте яичную смесь. Оставьте на 10-20 секунд, затем резиновой лопаткой осторожно сложите и перемешайте яйца, двигаясь от краев к центру.

Заключительный шаг: продолжайте готовить еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, но осторожно, чтобы не разбить их на мелкие сухие кусочки.

Выньте заблаговременно: как только яйца почти схватятся, но все еще будут выглядеть немного влажными/жидкими, снимите их со сковородки.

Подача. Теперь самое интересное: приправьте перцем, украсьте и сразу подавайте.

