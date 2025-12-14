Как приготовить идеальную яичницу: добавьте секретный ингредиент

Яичница-болтушка является одной из лучших форм белка, которая зарядит вас энергией на весь день. Однако, для того, чтобы она получилась идеальной, надо знать один секрет.

Видео дня

Им поделился кулинарный эксперт Даниэль Гритцер из Serious Eats. По его словам, добавление небольшого количества цельного молока в яичницу обеспечивает баланс влажности и насыщенности, не перегружая легкую текстуру, пишет Express.

В небольшой миске взбейте яйца, соль и молоко на ваш выбор (30 мл).

Разогревая сковороду для идеальной смеси воздушных творожных пирожных без воды, вы можете растопить немного несоленого масла на антипригарной сковороде на сильном или среднем огне.

Когда яйца нагреются и образуют пену, их можно будет залить в духовку, и они приготовятся всего за пять минут.

Последний шаг – выложить на тарелку и съесть ваше замечательное творение.

Яичница сохраняет большинство полезных свойств куриных яиц. В частности, она содержит холин — важный для памяти, концентрации и работы нервной системы. Белок яиц хорошо усваивается, способствует восстановлению и росту мышц. А антиоксиданты лютеин и зеаксантин защищают глаза от УФ-излучения и возрастных изменений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, на каком масле нужно жарить яичницу, чтобы она была полезной и безопасной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.