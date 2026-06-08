Безопасные направления для путешествия, которые бьют рекорды туризма: топ 6

Одной из причин, почему Канарские острова, Крит или побережье Амальфи являются такими популярными среди туристов, является высокий уровень безопасности. Поэтому многие любители путешествий предпочитают отдых посреди большой толпы, зато без рисков.

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Тем не менее, в мире существуют менее известные направления, где вам не придется беспокоиться за свое имущество и жизнь. Американское издание Travel off Path собрало шесть нетривиальных маршрутов, куда сейчас фиксируется рекордный приток туристов и где не действуют особые распоряжения Госдепартамента по мерам безопасности. Список варьируется от перспективных Карибских островов до нового центра притяжения в Австралии и африканского острова с белым песком. Путешественники со всего мира демонстрируют четкую тенденцию: раскрученные и привычные курорты постепенно отходят на второй план.

Сент-Китс и Невис

При упоминании о Карибских островах обычно приходит на ум стандартная тройка: Ямайка, Багамы и Доминиканская Республика. Однако туристы открыли для себя еще один культурный рай, который предлагает уникальные впечатления и значительно меньше толп на побережье. Для Сент-Китс и Невис этот год стал рекордно успешным: только за первые несколько месяцев страна приняла почти 42 000 туристов, и это без учета пассажиров круизных лайнеров.

Причиной такой популярности может быть богатая история с местной крепостью, находящейся под защитой ЮНЕСКО, роскошными и одновременно уютными курортами, а еще приветливые местные жители или один из немногих на Карибах интересных железнодорожных маршрутов (живописная железная дорога St. Kitts Scenic Railway).

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 (соблюдать обычные меры безопасности)

Индекс безопасности: 85/100

Пусан, Южная Корея

Мировое увлечение кейпопом продолжает набирать обороты, и одним из главных центров этой культуры в Южной Корее считается именно город Пусан. Однако этот динамичный мегаполис привлекает путешественников не только музыкальной индустрией – он может похвастаться феноменальными пляжами, колоритной культурой и значительно более легкой, более расслабленной атмосферой, чем в Сеуле.

Для страны, которая смогла превратить обычные визиты в магазины 7-Eleven в культовый туристический опыт, Пусан стал прекрасным поводом выехать за пределы шумной столицы. Второй по величине город страны привлекает разноцветными поселками на склонах холмов и живописными прибрежными храмами. В 2026 году Пусан уже принял более 1 миллиона посетителей и уверенно идет к очередному туристическому рекорду.

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 (соблюдать обычные меры безопасности)

Индекс безопасности: 83/100

Голд-Кост, Австралия

Большинство туристов хорошо знают Сидней и Мельбурн, однако именно Голд-Кост способен продемонстрировать, как выглядит настоящий идеальный пляж. Несмотря на очень длительный перелет, планирование путешествия в Австралию не вызывает значительных трудностей благодаря большому количеству рейсов из крупных международных хабов.

Традиционно туристы обходят менее известные локации южного континента, сосредотачиваясь на Сиднее или Мельбурне. Но Голд-Кост успешно разрушает этот стереотип. В апреле город установил абсолютный рекорд посещаемости, приблизившись к отметке в 600 000 пассажиров. Расположенный в штате Квинсленд, Голд-Кост является одним из самых удобных мест в Австралии для классического пляжного отпуска. Здесь длинные песчаные берега, заполненные серферами, высотные отели, тематические парки и экскурсии в тропические леса находятся совсем рядом.

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 (соблюдать обычные меры безопасности)

Индекс безопасности: 82/100

Куала-Лумпур, Малайзия

Цифровые кочевники любят Куала-Лумпур по многим причинам, и высокий уровень безопасности – лишь одна из них. Невероятно доступный в плане цен, полный удивительных достопримечательностей и признанный одним из самых разнообразных городов Азии, он часто воспринимается как более колоритный и дешевый аналог Сингапура. Здесь предлагают недорогую уличную еду, доступные каждому бассейны на крышах и кварталы, где пересекаются малайские, китайские, индийские и исламские традиции.

Даже несколько затрудненное авиасообщение не мешает этому мегаполису переживать свой лучший туристический год: по популярности он уже опередил Бангкок. Более 27,4 миллиона человек уже посетили Малайзию в этом году, чтобы лично убедиться, почему Куала-Лумпур считается самым выгодным вариантом для городского отдыха в Азии.

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 (соблюдать обычные меры безопасности)

Индекс безопасности: 80/100

Албуфейра, Португалия

В вопросе выбора этого направления мнения путешественников существенно расходятся. Известный португальский регион Алгарве имеет огромную популярность, однако Албуфейра часто оказывается среди наименее привлекательных прибрежных городов из-за навязчивых уличных торговцев, завышенных цен на напитки, переполненных пляжей и слишком плотного потока людей на старинных улочках.

Тем не менее, общая статистика свидетельствует об обратном, и это направление демонстрирует рекордные показатели посещаемости. Туристы ценят его за живописные золотые пляжи и оживленный Старый город. Для тех, кто ищет альтернативу, хорошим вариантом в этом же регионе может стать Картейра (Quarteira), которая предлагает высококлассные курорты по выгодным ценам, доступную гастрономию и просторные пляжи, где нет большого скопления людей с селфи-палками.

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 (соблюдать обычные меры безопасности)

Индекс безопасности: 90/100

Кабо-Верде

Тем, кто ищет уникальное и не заезженное направление для летнего путешествия, стоит обратить внимание на один из наиболее хорошо сохранившихся секретов Африки, куда, как оказывается, довольно легко долететь. Эту страну часто называют африканскими "Мальдивами". Благодаря расширению маршрутов авиакомпании Cabo Verde Airlines, острова стали значительно ближе для международных туристов.

В отличие от опасных мегаполисов или слишком отдаленных африканских курортов, Кабо-Верде является оазисом спокойствия в Атлантическом океане с кристально чистой водой и яркими прибрежными городками. Рекордное количество туристов, которые выбирают это небольшое островное государство в последнее время, только подтверждает его растущую привлекательность.

Статус Госдепартамента США: Уровень 1 — соблюдать обычные меры безопасности (для столицы Прая установлен Уровень 2)

Индекс безопасности: 85/100

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