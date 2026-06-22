Пять фактов о Чёрном море, о которых мало кто знает

В античности греки называли его Понтом Аксинским, что в переводе означает "Негостеприимное море", однако после начала греческой колонизации его побережья название было изменено на Понт Эвксинский ("Гостеприимное море"). В его акватории разбросаны с десяток островов, в него впадают сразу 15 рек, среди которых — Дунай, Днепр, Днестр и Южный Буг.

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Все это — о Черном море, омывающем украинский Крым и южное побережье материковой части Украины. OBOZ.UA собрал факты об этом море, которые знают далеко не все.

Факт 1: самое молодое море на планете

Черное море является самым "молодым" из всех морей на Земле. Оно появилось более 7 500 лет назад — и сначала было большим пресноводным озером. Однако когда после мощного землетрясения образовался пролив Босфор — через него в Чёрное море попали соленые воды Средиземного моря.

Первое письменное упоминание о Чёрном море датируется V веком до нашей эры. Оно также стало частью греческой мифологии: именно через это море Ясон с аргонавтами направлялся в Колхиду в поисках золотого руна.

А вот название "Черное", вероятно, происходит либо от тюркских традиций, где "черный" означает "северный", либо от темных штормовых волн и сероводорода, чернящего металлы.

Факт 2: максимальная глубина Чёрного моря превышает 2 км

В самой глубокой точке моря расстояние от поверхности воды до дна достигает 2 212 м. Средняя же глубина водоёма — около 1 240 м.

Общая площадь Черного моря составляет 422 000 квадратных километров.

Море обладает крупнейшими в мире запасами гидратов метана — энергетическим потенциалом на столетие.

Факт 3: "Очки Книповича"

В Чёрном море есть два постоянных замкнутых круговорота с длиной волны 350–400 км. Их называют "Очками Книповича". Такое название явление получило в честь океанолога Николая Книповича, который впервые его описал.

Факт 4: в Чёрном море обитают акулы, однако опасны для человека вовсе не они

Всего в Чёрном море насчитывается около 2 500 видов животных. Около 90 % его биомассы составляют медузы. А вот на глубине более 150 м жизни уже почти нет: большинство живых существ не выносят высокого содержания сероводорода, которое там наблюдается. А вот затонувшие корабли античности благодаря этому природному консерванту хранятся, как в музее.

Из акул в Чёрном море обитают только катраны. И, в отличие от их более кровожадных "сородичей", угрозы для людей они практически не представляют, ведь боятся приближаться к берегу. Однако и трогать катрана в случае встречи не стоит — из-за ядовитых шипов на спинных плавниках.

А вот другой обитатель Черного моря — морской дракончик или большой морской дракон — представляет для человека наибольшую опасность. Эта рыба длиной от 15 до 30 см внешне несколько напоминает черноморского бычка. Вот только шипы на спинных плавниках и крышках жабр морского дракона содержат сильный яд.

В меньшей степени, но все же опасными для человека являются также скат-хвостокол и рыба-кот.

В Черном море обитают также два вида дельфинов — белобочка и афалина.

Факт 5: в конце лета Черное море порой светится ночью

Увидеть это удивительное зрелище можно в августовские ночи. Происходит это благодаря ночесветкам — простейшим жгутиковым морским животным, обладающим способностью светиться. Иногда их путают с водорослями.

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