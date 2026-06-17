Какой была первая в мире фотография и кто её сделал: интересные факты

С тех пор как в 1826 году была сделана первая в мире фотография, она претерпела значительные изменения. Изменились и техника съемки, и сам вид фотографий.

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OBOZ.UA собрал интересные факты о первой в мире фотографии. Рассказываем , как она выглядела, а также кто и как её сделал.

Кто сделал первый снимок

Первым в мире снимком считается гелиогравюра "Вид из окна", которую сделал французский изобретатель Жозеф Ньепс в 1826 году. Процесс съемки длился 8 часов. До этого, в 1822 году, он изобрёл гелиограф. Оловянная пластинка или литографский камень, покрытые слоем асфальта, позволяли изготовить клише для печати графических произведений.

Работать над получением фотографического изображения учёный начал с 1816 года. Сначала он использовал соль серебра, которая чернеет при контакте с дневным светом. Ему удалось получить негатив, однако при извлечении серебряной соли из камеры снимок почернел. В дальнейшем он пытался использовать медную или известняковую пластинку, покрытую асфальтом. Первое изображение учёный получил около 1822 года; оно называлось "Накрытый стол", однако не сохранилось. Следующий снимок он сделал через четыре года, в 1826 году; это была гелиогравюра "Вид из окна".

Технология Ньепса мало похожа на современную фотографию и более близка к печатным фотомеханическим процессам. Жозеф зафиксировал изображение внутри камеры-обскуры на медной пластинке, покрытой слоем асфальта.

Что изображено на первой в мире фотографии

Эта фотография представляет собой печатный оттиск с клише, на ней изображён вид из окна мастерской Ньепса в поместье Гра, расположенном в городке Сен-Лу-де-Варенн французской провинции Бургундия. На снимке можно увидеть две стены и наклонную крышу дома. На дальнем плане видны дерево и ещё один дом с чётко различимыми окнами. В 2026 году само здание и окно, из которого был сделан снимок, всё ещё существуют, однако вид из него совершенно иной.

В 2003 году журнал "Life" включил этот снимок в список "100 фотографий, изменивших мир".

Сейчас же оригинал снимка хранится в Исследовательском центре Гарри Рэнсома в Остине, США. Он помещен в специальный кейс, наполненный бескислородной газовой смесью, замедляющей старение.

Первую же цветную фотографию сделал в 1861 году английский физик Джеймс Максвелл. Снимок называется "Тартановая лента".

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