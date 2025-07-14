Пять факторов действуют как 'магнит': кого чаще всего кусают комары и как от них защититься

С приходом лета комары становятся настоящим ночным кошмаром для многих. Эти маленькие насекомые способны испортить любой отдых на природе, прогулку или даже сон.

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Но почему одних людей комары буквально облепляют, а других почти не трогают? Ответы на эти вопросы и методы защиты дает OBOZ.UA.

Кого комары кусают чаще

По исследованиям биологов и медиков, комары имеют четкие предпочтения. Вот главные факторы, привлекающие их:

Группа крови

Люди с первой группой крови страдают от укусов вдвое чаще, чем другие. Комаров привлекают определенные химические сигналы, выделяемые через кожу.

Потоотделение и запах тела

Комары ориентируются на молочную кислоту, аммиак и мочевину, которые выделяются через пот. Поэтому люди, которые больше потеют, – более "вкусная" цель.

Температура тела

Повышенная температура является еще одним сигналом для насекомых. Именно поэтому беременные женщины, люди с воспалением или после физической активности часто становятся "магнитом".

Выдыхание углекислого газа

Комары умеют чувствовать СО₂ за 50 метров. Те, кто дышит глубже или активнее (например, после спорта), привлекают их внимание.

Одежда темного цвета

Комары лучше видят темные цвета. Поэтому черная, темно-синяя или красная одежда – не лучший выбор для вечерней прогулки.

Как спастись от укусов

Репелленты

Самый эффективный способ – спреи, кремы или браслеты с содержанием DEET, икаридина или эфирных масел эвкалипта, лаванды или цитронеллы.

Одежда с длинными рукавами

Особенно важно в местах с большим количеством комаров (лес, водоемы). Лучше – светлого цвета.

Москитные сетки

На окна, двери и над кроватью – классический и действенный метод, особенно если в доме есть дети.

Избегайте стоячей воды

Комары откладывают личинки в воде. Удаляйте емкости с водой с балконов, дворов и сада.

Домашние средства

Помогают эфирные масла (гвоздика, мята, эвкалипт), уксус, чеснок. Их можно распылять или наносить разведенными на кожу.

Что делать, если вас уже укусили комары:

– не чесать – это только усугубляет ситуацию;

– обработать место укуса антисептиком;

– нанести гель от зуда (например, с ментолом или антигистамином);

– при сильной аллергии обратиться к врачу

Стоит помнить, что комары – не просто досадная мелочь. Они переносят опасные болезни: малярию, лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз. В Украине такие случаи редки, но не исключены, особенно в условиях глобального потепления.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что делать в случае обнаружения на себе клеща. Наибольшую активность эти паразиты проявляют весной и осенью, особенно в затененных и влажных местностях.

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