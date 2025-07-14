Пять факторов действуют как "магнит": кого чаще всего кусают комары и как от них защититься
С приходом лета комары становятся настоящим ночным кошмаром для многих. Эти маленькие насекомые способны испортить любой отдых на природе, прогулку или даже сон.
Но почему одних людей комары буквально облепляют, а других почти не трогают? Ответы на эти вопросы и методы защиты дает OBOZ.UA.
Кого комары кусают чаще
По исследованиям биологов и медиков, комары имеют четкие предпочтения. Вот главные факторы, привлекающие их:
Группа крови
Люди с первой группой крови страдают от укусов вдвое чаще, чем другие. Комаров привлекают определенные химические сигналы, выделяемые через кожу.
Потоотделение и запах тела
Комары ориентируются на молочную кислоту, аммиак и мочевину, которые выделяются через пот. Поэтому люди, которые больше потеют, – более "вкусная" цель.
Температура тела
Повышенная температура является еще одним сигналом для насекомых. Именно поэтому беременные женщины, люди с воспалением или после физической активности часто становятся "магнитом".
Выдыхание углекислого газа
Комары умеют чувствовать СО₂ за 50 метров. Те, кто дышит глубже или активнее (например, после спорта), привлекают их внимание.
Одежда темного цвета
Комары лучше видят темные цвета. Поэтому черная, темно-синяя или красная одежда – не лучший выбор для вечерней прогулки.
Как спастись от укусов
Репелленты
Самый эффективный способ – спреи, кремы или браслеты с содержанием DEET, икаридина или эфирных масел эвкалипта, лаванды или цитронеллы.
Одежда с длинными рукавами
Особенно важно в местах с большим количеством комаров (лес, водоемы). Лучше – светлого цвета.
Москитные сетки
На окна, двери и над кроватью – классический и действенный метод, особенно если в доме есть дети.
Избегайте стоячей воды
Комары откладывают личинки в воде. Удаляйте емкости с водой с балконов, дворов и сада.
Домашние средства
Помогают эфирные масла (гвоздика, мята, эвкалипт), уксус, чеснок. Их можно распылять или наносить разведенными на кожу.
Что делать, если вас уже укусили комары:
– не чесать – это только усугубляет ситуацию;
– обработать место укуса антисептиком;
– нанести гель от зуда (например, с ментолом или антигистамином);
– при сильной аллергии обратиться к врачу
Стоит помнить, что комары – не просто досадная мелочь. Они переносят опасные болезни: малярию, лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз. В Украине такие случаи редки, но не исключены, особенно в условиях глобального потепления.
Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что делать в случае обнаружения на себе клеща. Наибольшую активность эти паразиты проявляют весной и осенью, особенно в затененных и влажных местностях.
OBOZ.UA рассказывал об эффективных и безопасных способах ограничить присутствие муравьев, не нанося вреда растениям.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!