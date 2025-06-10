Что делать, если нашли на себе клеща: порядок действий

Клещи – это не просто сезонное неудобство, а реальная угроза здоровью. Своевременная профилактика, внимательность во время прогулок и правильные действия в случае укуса могут уберечь от серьезных осложнений.

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Наибольшую активность эти паразиты проявляют весной и осенью, особенно в затененных и влажных местностях. Самыми опасными считаются иксодовые клещи, которые могут передавать болезнь Лайма и клещевой энцефалит. В Центре общественного здоровья Минздрава объяснили, что делать, если вы вдруг обнаружили на себе клеща.

Чем опасны заболевания, которые переносят клещи

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Первые симптомы – покраснение на месте укуса в виде кольца или "мишени", слабость, боль в мышцах и головная боль. Если болезнь не обнаружить на ранней стадии, она может поразить кожу, нервную систему, суставы, сердце и даже привести к инвалидности.

Важно: риск заражения растет с каждым часом – в течение первых 24 часов вероятность заражения минимальна, а на третьи сутки она приближается к 100%.

Клещевой энцефалит

Это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Начинается с лихорадки, головной боли, тошноты, нарушения сна. В тяжелых случаях может привести к параличу, инвалидности или смерти. Заражение возможно не только через укус, но и при случайном раздавливании клеща на коже.

Как обезопасить себя: 5 главных правил

Используйте репелленты – средства, которые отпугивают клещей. Наносите их на одежду и открытые участки кожи. Надевайте закрытую одежду – брюки заправляйте в носки, выбирайте светлую одежду, на которой клещи хорошо заметны. Избегайте высокой травы и кустарников – держитесь центров троп. Осматривайте себя во время прогулки – проверяйте себя, детей и домашних животных. Повторно осмотрите тело дома – особенно участки с волосами, за ушами, шею, подмышки, пах и подколенные складки.

Клещи не падают с деревьев – они ждут на высоте до 1 метра, в основном на траве или кустах.

Что делать, если обнаружили клеща на теле

Не смазывайте клеща маслом, спиртом, кремом. Это может вызвать инфекции и усложнить удаление.

Удалить клеща можно с помощью пинцета:

Используйте тонкий пинцет с заостренными кончиками.

Захватите клеща возле самой кожи (не за туловище!).

Медленно тяните вверх, не вращая и не дергая.

Если остались частички в коже – аккуратно удалите стерильной иглой.

Или удалить клеща можно с помощью специального инструмента (покупается в аптеках):

Подведите инструмент под клеща возле хоботка.

Осторожно приподнимайте, медленно вращая в одну сторону до отсоединения.

Не меняйте направление вращения.

Что делать после удаления

Обработайте место укуса антисептиком (спиртом, хлоргексидином).

Тщательно вымойте руки.

Клеща соберите в герметичную емкость – может понадобиться для анализа.

Когда обращаться к врачу

В течение трех недель после укуса наблюдайте за своим состоянием. Немедленно обратитесь к врачу, если:

появилась "мишень" вокруг укуса;

возникла лихорадка, слабость, боль в суставах, мышцах;

общее состояние резко ухудшается.

Куда сдать клеща на анализ

Исследования проводят Центры контроля и профилактики болезней МОЗ Украины (ЦКПХ). В каждой области работают лаборатории, которые исследуют клещей на возбудители болезни Лайма (боррелии) и другие патогены.

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