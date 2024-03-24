Блог | Путин не стал для Запада террористом и врагом №1
27 июля 2022 года российская ракета убила 59 мирных украинцев в ТЦ Амстор, г. Кременчуг. Все прекрасно знали, кто это сделал, хотя Путин не признал удар, а российские СМИ писали, что это фейк.
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23 березня 2024 року весь цивілізований світ висловлює співчуття путіну за теракт в ТЦ Крокус.
Я намагаюсь уявити, як Черчилль чи Рузвельт висловлюють співчуття Гітлеру за зґвалтування німкень радянськими солдатами. Чи може співчуття Саддаму Хусейну, Бін Ладену, Полу Поту, чи навіть банально Башару Асаду, і іншим диктаторам, які розв'язали криваві війни?
На жаль, те, що відбувається, означає, що путін не став терористом і ворогом номер 1 для Заходу. І це чудово пояснює, що відбувається з допомогою нам.
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