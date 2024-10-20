Птица проведет зиму в заповеднике: во Франковске полицейские спасли раненого аиста. Видео

В Ивано-Франковске правоохранители спасли аиста. Птица была ранена, у нее было повреждено крыло.

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Видео спасения опубликовано в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Там отметили, что аист проведет зиму в заповеднике с такими же пернатыми.

"Совершая патрулирование, инспекторы увидели птицу, которая ходила по проезжей части дороги с поврежденным крылом. Остановившись неподалеку, патрульные приблизились к обессиленному пернатому и вместе с неравнодушным гражданином поймали его", – говорится в сообщении правоохранителей.

В дальнейшем аист был доставлен в центр реабилитации диких животных Галицкого национального природного парка, где ему оказали квалифицированную помощь и взяли под опеку.

Ранее сообщалось, что новое исследование задокументировало вымирание 610 видов птиц за прошедшие 130 000 лет. В последние годы и десятилетия птичий кризис только ускорился – ученые прогнозируют исчезновение еще 1000 видов к 2224 году.

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