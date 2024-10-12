Ученые задокументировали вымирание 610 видов птиц, к 2224 году исчезнет еще тысяча: почему это экологическая катастрофа

Новое исследование задокументировало вымирание 610 видов птиц за прошедшие 130 000 лет. В последние годы и десятилетия птичий кризис только ускорился – ученые прогнозируют исчезновение еще 1000 видов к 2224 году.

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Исследователи также раскрыли экологические последствия. Они уверены, что вымирание птиц стирает функции, выполняемые в бесчисленных экосистемах, пишет Reuters.

Птицы выполняют ряд действительно важных функций экосистемы, от многих зависит человек. Среди них распространение семян, потребление насекомых, опыление.

"Если мы теряем виды, то мы теряем эти функции", – говорит ведущий автор исследования эколог Том Мэтьюз из Бирмингемского университета в Англии.

По словам исследователей, 610 видов представляют 3 миллиарда лет уникальной эволюционной истории. Каждый утраченный вид словно отрубает ветку из дерева жизни.

Мало того, цифра в 610 видов, вероятно, является значительной недооценкой вымирания птиц из-за отсутствия данных из некоторых местностей.

"Подавляющее большинство вымираний за последние 50 000 лет связано с действиями человека", – говорит эколог.

Сейчас существует около 11 000 видов птиц, занимающих огромное количество экологичных ниш. Исследователи спрогнозировали предстоящее вымирание более 1000 видов в течение следующих двух столетий.

"Итак, даже если вы не заботитесь о моральных и этических проблемах по потере видов, эти вымирания важны по другим причинам: таким как потеря видов, которые помогали окружающей среде эффективно функционировать", – добавил Мэтьюз.

Эколог объяснил возможную ситуацию на примере островов Маврикий и Гавайи, где все или почти все местные фруктоядные животные – едящие фрукты – птицы вымерли. Среди них были Додо и Моего алакайский (Moho braccatus/Kauaʻiʻōʻō) которые, как полагают, имели фрукты как часть своего рациона.

Большинство задокументированных случаев вымирания произошло на островах. Потеря среды может иметь огромные последствия. Охота на людей в прошлом была большим фактором вымирания и остается проблематичной в некоторых регионах. К примеру, вылавливание певчих птиц является большой проблемой, особенно в Юго-Восточной Азии.

Некоторые регионы и виды имели более специфические факторы. Например, птичья малярия, занесенная людьми, повлекла за собой большое количество вымираний на Гавайях, особенно среди эндемичных гавайских медоносов, где птицы не имели естественного иммунитета.

"Большая неизвестность в будущем – это роль антропогенного изменения климата", – говорит Мэтьюз.

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