Пряные маринованные сливы на зиму: рецепт вкусной домашней закуски

Ирина Мельниченко
1 минута
Вкусные зимние закуски можно готовить не только из овощей, но и с ягод, фруктов, например очень вкусными будут маринованные сливы. Для яркого добавляйте гвоздику, душистый перец.

Маринованные сливы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных слив на зиму, в пряном маринаде.

Рецепт слив

Ингредиенты:

  • 4 кг. сливы не очень спелые (это важно)
  • 1,5 кг. сахар
  • 300 мл. уксус
  • 1/3 пачки душистого перца(вес пачки 20 г)
  • 1/3 пачки гвоздика(вес пачки 10 г)
  • 1/3 пачки лавровый лист (вес пачки 10 г)

Способ приготовления:

1. Первый этап: влить уксус и постепенно добавить сахар, вскипятить сироп и залить им сливы. На следующий день слить, добавить специи и вскипятить, снова залить, сироп в объеме будет каждый день увеличиваться, обязательно раз в день сливы перемешивайте.

Специи для маринада

2. 10 раз надо заливать кипящим маринадом сливы, последний раз слить сироп, вскипятить и залить разложенные по стерилизованным банкам сливы.

Приготовление слив

Законсервируйте и переверните банки.

Готовые сливы

