Пряные маринованные сливы на зиму: рецепт вкусной домашней закуски

Вкусные зимние закуски можно готовить не только из овощей, но и с ягод, фруктов, например очень вкусными будут маринованные сливы. Для яркого добавляйте гвоздику, душистый перец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных слив на зиму, в пряном маринаде.

Ингредиенты:

4 кг. сливы не очень спелые (это важно)

1,5 кг. сахар

300 мл. уксус

1/3 пачки душистого перца(вес пачки 20 г)

1/3 пачки гвоздика(вес пачки 10 г)

1/3 пачки лавровый лист (вес пачки 10 г)

Способ приготовления:

1. Первый этап: влить уксус и постепенно добавить сахар, вскипятить сироп и залить им сливы. На следующий день слить, добавить специи и вскипятить, снова залить, сироп в объеме будет каждый день увеличиваться, обязательно раз в день сливы перемешивайте.

2. 10 раз надо заливать кипящим маринадом сливы, последний раз слить сироп, вскипятить и залить разложенные по стерилизованным банкам сливы.

Законсервируйте и переверните банки.

