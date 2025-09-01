Пряные маринованные сливы на зиму: рецепт вкусной домашней закуски
Вкусные зимние закуски можно готовить не только из овощей, но и с ягод, фруктов, например очень вкусными будут маринованные сливы. Для яркого добавляйте гвоздику, душистый перец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных слив на зиму, в пряном маринаде.
Ингредиенты:
- 4 кг. сливы не очень спелые (это важно)
- 1,5 кг. сахар
- 300 мл. уксус
- 1/3 пачки душистого перца(вес пачки 20 г)
- 1/3 пачки гвоздика(вес пачки 10 г)
- 1/3 пачки лавровый лист (вес пачки 10 г)
Способ приготовления:
1. Первый этап: влить уксус и постепенно добавить сахар, вскипятить сироп и залить им сливы. На следующий день слить, добавить специи и вскипятить, снова залить, сироп в объеме будет каждый день увеличиваться, обязательно раз в день сливы перемешивайте.
2. 10 раз надо заливать кипящим маринадом сливы, последний раз слить сироп, вскипятить и залить разложенные по стерилизованным банкам сливы.
Законсервируйте и переверните банки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: