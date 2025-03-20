Проявите творческую энергию: астропрогноз на 20 марта

В четверг, 20 марта, длится 21 лунный день. Луна находит в созвездии Стрельца, Солнце завершает сезон Рыб.

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Что это значит для всех нас, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня важно обращать внимание на свою творческую энергию и детскую сторону своей личности.

Астролог объяснила, что двойка, являющаяся числом этого дня, олицетворяет собой энергию Луны. "И вы могли бы этот день посвятить творчеству. Вы можете что-то создать руками со своими детьми вместе, вы можете что-то создать для себя, вы можете рисовать лепить, вы можете кататься на роликах, вы можете проявлять свою детскую творческую энергию", – посоветовала она.

Если вам захочется сделать что-то креативное, Исита Гая порекомендовала, например, приготовить какое-нибудь новое блюдо, которое вы еще не готовили. Или просто испечь пирог. "И вот это творчество, эта детская энергия, которую вы проявляете в этот день, будет в дальнейшей жизни создавать много радости. Поэтому обратите на творческую энергию внимание в этот день", – пояснила астролог.

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