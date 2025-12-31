Провалились под лед: курсант спас четырех детей на озере в Коломые. Фото

Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Роман Плихтяк спас четырех детей, которые провалились под лед, на озере в Коломые (Ивано-Франковская область). Инцидент произошел 27 декабря около 16:00.

Несовершеннолетних передали медикам и доставили в медицинское учреждение для осмотра. Об этом сообщили на Facebook-странице ХНУВД.

История спасения

Отмечается, что около 16:00 Роман Плихтяк направлялся на встречу с друзьями и услышал крики о помощи. Прибыв на место он увидел, что четверо детей провалились под лед на одном из городских озер в Коломые.

Не теряя времени, Роман позвонил в ГСЧС и обратился за помощью к прохожим. Вместе со студентом Яремой Книщуком они сняли верхнюю одежду и, соблюдая правила безопасности, вышли на лед. Курсант понимал, что времени катастрофически не хватает.

"Я позвонил по номеру 101, позвал на помощь прохожего, а женщину попросил быстро найти еще кого-то из взрослых. Каждая секунда была решающей", – рассказал он.

Дети находились в состоянии переохлаждения и были истощены. К спасению также присоединился местный житель Виталий, который зашел в воду по пояс и поддерживал детей, пока Роман вместе с помощником по очереди вытаскивали их на берег. В тот момент курсант думал только о спасении детей и чувствовал полную ответственность за их жизнь.

Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, бригада экстренной медицинской помощи и полиция. 8-летнего мальчика и трех девочек в возрасте 9, 10 и 11 лет переданы медикам и доставлены в медучреждение для осмотра.

Роман Плихтяк отметил, что во время спасения руководствовался знаниями и практическими навыками, полученными во время обучения в Харьковском национальном университете внутренних дел, в частности относительно действий в экстремальных ситуациях и оказания домедицинской помощи.

"Обучение в университете учит действовать быстро, слаженно и не паниковать в экстремальных условиях. Я убедился, что эти знания работают не только в аудиториях, но и в реальной жизни", – подчеркнул он.

Напомним, 26 декабря на Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти. Правоохранители напомнили гражданам, что лед всегда представляет опасность и призвали контролировать досуг детей возле водоемов в зимний период.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2025 года на Кировоградщине трое подростков провалились под лед на реке Громоклия. К счастью, всех пострадавших вытащили из воды и трагедии удалось избежать. До прибытия спасателей на помощь детям пришли местные жители.

