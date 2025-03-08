В Кировоградской области трое подростков провалились под лед: появились детали ЧП

В Кировоградской области трое подростков провалились под лед на реке Громоклия. К счастью, всех пострадавших вытащили из воды и трагедии удалось избежать.

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Стоит отметить, что до прибытия спасателей на помощь детям пришли местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Инцидент произошел в селе Новоалександровка Кропивницкого района. По информации ГСЧС, до прибытия спасателей на место происшествия двух старших ребят, 15-ти и 14-ти лет, вытащил 28-летний местный житель. Мужчина бросился на помощь детям, когда услышал крики.

Последнего мальчика 2014 года рождения спасли сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями. Также в ведомстве в очередной раз призвали украинцев не выходить на лед, ведь это может закончиться трагедией. Если же инцидент уже произошел, стоит немедленно звонить по телефону 101.

Напомним, в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли провалившегося под лед на Днепре рыбака. ЧП произошло 5 марта. Жителей города снова призвали не игнорировать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевской области спасатели пришли на помощь мужчине, провалившемуся под лед на реке Днепр. Врачи оказали жителю региона всю необходимую помощь.

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