Простые в уходе: топ лучших растений для маленькой квартиры

Для маленькой квартиры лучше выбирать компактные комнатные растения, которые не занимают много места, не требуют сложного ухода и хорошо чувствуют себя даже на полке, рабочем столе или подоконнике. Среди самых удачных вариантов – пилея, пеперомия и мини-сорт сансевиерии.

Эти растения имеют декоративный вид, легко вписываются в интерьер и подходят даже тем, кто не имеет много времени на уход за вазонами. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Какие растения лучше всего подходят для маленькой квартиры

Для небольшого помещения особенно хорошо подходят растения с декоративными листьями. Они могут быть маленькими по размеру, но в то же время очень заметными в интерьере.

Важно также, чтобы растение могло пережить несколько дней без полива, нормально реагировало на сухой воздух и не нуждалось в сложных условиях.

Пилея

Пилея, которую еще называют "денежным деревцем" или "китайской монеткой", стала одним из самых популярных комнатных растений последних лет. Ее главная особенность – круглые листочки, которые напоминают маленькие монеты.

Обычно пилея вырастает до 30–40 сантиметров, поэтому хорошо подходит для небольших комнат. Она не требует сложного ухода. Поливать пилею достаточно примерно раз в 7–10 дней, а зимой – еще реже. Главное – не заливать растение, потому что избыток влаги для него хуже, чем короткая засуха.

Пеперомия

Пеперомия – еще один удачный вариант для маленькой квартиры. Это компактное комнатное растение, которое имеет много разновидностей с разной формой и окраской листьев.

Особенно эффектная пеперомия Watermelon – ее листья напоминают узор арбуза. Также популярна пеперомия Raindrop с блестящими листьями в форме капли воды.

Большинство пеперомий вырастают примерно до 30 сантиметров, поэтому их легко разместить даже в небольшом пространстве. Летом растение обычно поливают раз в неделю, а зимой – раз в 2–3 недели.

Минисансевиерия

Сансевиерия, известная также как "тещин язык", считается одним из самых выносливых комнатных растений. Для маленькой квартиры лучше выбирать не высокие сорта, а карликовые разновидности, например Sansevieria Hahnii.

Ее листья образуют плотные декоративные розетки, которые выглядят аккуратно и не занимают много места. Такое растение растет медленно, хорошо переносит сухой воздух и не нуждается в частом поливе.

Зимой сансевиерию можно поливать примерно раз в 3–4 недели. Она также хорошо подходит для спальни, ведь относится к растениям, которые могут поглощать углекислый газ ночью.

