Просто дыра в кармане: астрологи назвали два знака зодиака, которых ждут финансовые неприятности в июле

Период с 6 по 12 июля – это время пересмотреть свои финансовые операции, посмотреть, куда больше всего уходят деньги. Для одних знаков это время станет периодом стабилизации и анализа, а вот для других – время новых возможностей для заработка.

Видео дня

Астрологи выделяют два знака зодиака, которым нужно научиться экономить, а особенно в период из 6 по 12 июля.

Овен

На этой неделе Овнам стоит сосредоточиться на анализе своего финансового положения. Звезды рекомендуют не тратить деньги на ненужные вещи, а также не делайте больших дорогостоящих покупок. Хотя вам будет очень хотеться тратить деньги, особенно – ближе к выходным.

Лев

Астрологи рекомендуют сосредоточиться на рутинных финансовых делах и нужно отдать все долги. Звезды также рекомендуют избегать рискованных инвестиций, так как они в дальнейшем себя не оправдают.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.