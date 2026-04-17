Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Военный летчик Петр Орловский самовольно оставил службу уже в начале полномасштабного вторжения России. Он исчез вместе с семьей еще в феврале 2022 года и не вернулся в часть без уважительных причин.

Это ставит под сомнение заявления российских источников о его дальнейшем переходе на сторону РФ. Информация установлена на основе решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Орловский родился в Харькове, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил в 2011 году и служил в Борисполе. В 2019 году участвовал в миротворческой миссии в Демократической Республике Конго, где получил награду ООН.

Согласно материалам дела №359/10393/24, Орловский, служивший в 15-й бригаде транспортной авиации, не явился на службу с 1 марта 2022 года в условиях военного положения. Уже 3 марта командование назначило служебное расследование относительно самовольного оставления части.

Свидетельства по делу указывают, что последний раз летчика видели 24 февраля 2022 года во время получения оружия, однако он его не получал и не участвовал в выводе техники из-под удара. На следующий день, 25 февраля, он исчез вместе с семьей.

В документах суда Орловский фигурирует в звании капитана, что противоречит заявлениям российских пропагандистов, которые называли его майором. Также не подтверждается информация о его "вербовке" в 2022 году и вывозе в Россию в 2023 году.

Z-блогер "Воевода" (Алексей Земцов) в своем обращении впервые назвал имя украинского пилота, который в 2023 году перешел на сторону РФ и якобы находится в Москве.

"Давайте я уже наконец озвучу, кто это был. Майор Петр Орловский, 2011 года выпуска Харьковского института воздушных сил. Дальнейшей судьбы его не знаю. Что сейчас с ним, не знаю. Занимались с ним соответствующие органы, поэтому сказать вам нечего. Завербовал я еще в 2022-м году, в самом начале. Вывести его удалось только в 2023-м", – рассказал он.

Также в 2017 году сыну Петра Орловского Николаю собирали на дорогостоящий курс лечения в $25 тыс. У ребенка диагностирована тяжелая форма ДЦП (спастическая двойная гемиплегия, уровень 5 по GMFCS).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Львовщине разоблачили организованную схему дезертирства, по которой военнослужащие могли "эвакуироваться" из части за 10–15 тысяч долларов. Преступная группа обеспечивала сопровождение, перевозку и доставку домой, используя поддельные документы и конспиративные методы.

