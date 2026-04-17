Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Катя Помазан
Новости. Общество
3 минуты
3,0 т.
Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Военный летчик Петр Орловский самовольно оставил службу уже в начале полномасштабного вторжения России. Он исчез вместе с семьей еще в феврале 2022 года и не вернулся в часть без уважительных причин.

Это ставит под сомнение заявления российских источников о его дальнейшем переходе на сторону РФ. Информация установлена на основе решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Орловский родился в Харькове, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил в 2011 году и служил в Борисполе. В 2019 году участвовал в миротворческой миссии в Демократической Республике Конго, где получил награду ООН.

Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Согласно материалам дела №359/10393/24, Орловский, служивший в 15-й бригаде транспортной авиации, не явился на службу с 1 марта 2022 года в условиях военного положения. Уже 3 марта командование назначило служебное расследование относительно самовольного оставления части.

Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Свидетельства по делу указывают, что последний раз летчика видели 24 февраля 2022 года во время получения оружия, однако он его не получал и не участвовал в выводе техники из-под удара. На следующий день, 25 февраля, он исчез вместе с семьей.

В документах суда Орловский фигурирует в звании капитана, что противоречит заявлениям российских пропагандистов, которые называли его майором. Также не подтверждается информация о его "вербовке" в 2022 году и вывозе в Россию в 2023 году.

Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Z-блогер "Воевода" (Алексей Земцов) в своем обращении впервые назвал имя украинского пилота, который в 2023 году перешел на сторону РФ и якобы находится в Москве.

"Давайте я уже наконец озвучу, кто это был. Майор Петр Орловский, 2011 года выпуска Харьковского института воздушных сил. Дальнейшей судьбы его не знаю. Что сейчас с ним, не знаю. Занимались с ним соответствующие органы, поэтому сказать вам нечего. Завербовал я еще в 2022-м году, в самом начале. Вывести его удалось только в 2023-м", – рассказал он.

Также в 2017 году сыну Петра Орловского Николаю собирали на дорогостоящий курс лечения в $25 тыс. У ребенка диагностирована тяжелая форма ДЦП (спастическая двойная гемиплегия, уровень 5 по GMFCS).

Просил у украинцев денег на лечение сына и сбежал в Россию: всплыли подробности о летчике-предателе, который дезертировал в 2022 году

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Львовщине разоблачили организованную схему дезертирства, по которой военнослужащие могли "эвакуироваться" из части за 10–15 тысяч долларов. Преступная группа обеспечивала сопровождение, перевозку и доставку домой, используя поддельные документы и конспиративные методы.

