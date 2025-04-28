Без отца остался сын: в Сумской области погиб командир разведотделения из Одесщины. Фото

Украина продолжает терять своих героев в борьбе с российским агрессором. На войне при выполнении боевого задания погиб командир разведывательного отделения родом из Одесщины Сергей Вишенько.

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О печальном известии сообщили на Facebook-странице Десантненского старостинского округа Вилковской ОТГ. У погибшего военного остался сын.

"Вилковская община с глубокой печалью сообщает: 24 апреля 2025 года в районе населенного пункта Краснополья Сумского района, Сумской области, во время выполнения боевого задания, связанного с защитой нашей Родины, погиб младший сержант Вишенько Сергей Юрьевич – командир 2 разведывательного отделения разведывательного взвода воинской части А7380 с позывным "Псих", – говорится в сообщении.

Известно, что Сергей родился 14 декабря 1994 года в деревне Десантное Вилковской общины. В последние годы поселился в городе Вилково со своей женой и сыном.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Герой добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и оставался верен своему выбору до конца жизни. Он с честью и отвагой защищал Украину, зарекомендовав себя образцом мужества, преданности присяге и непреклонному духу.

Сергей Вишенька навсегда останется для своей семьи любящим мужем, отцом и достойным примером для своего сына.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, побратимам и всем, кто знал Сергея. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Герои не умирают! Вечная слава и уважение защитнику Украины!" – отмечено в сообщении.

Напомним, на фронте погиб военный Андрей Петрусяк из Трускавецкой общины Львовщины. Свой последний бой Герой принял в районе населенного пункта Победа Покровского района Донбасса 13 февраля 2024 года, и только спустя более года удалось вернуть тело защитника домой.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и полег в бою против оккупантов в возрасте 28 лет.

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