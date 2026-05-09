Дома его ждала невеста: на войне погиб воин со Львовщины, отмеченный 'Золотым Крестом'. Фото

В бою за Украину погиб старший лейтенант со Львовщины Игорь Цыбуля. Он защищал родную землю с 2022 года, воевал на самых тяжелых направлениях в Донецкой и Луганской областях, на Запорожье и Херсонщине, был отмечен государственными наградами за проявленные мужество и доблесть.

Видео дня

Дома Героя ждала любимая девушка, с которой Игорь собирался жениться. О потере сообщили в Сокальской городском совете.

Что известно о Герое

"Не существует в мире слов, которые бы уменьшили боль потери ребенка для родителей... Нет утешения для бабушки, которая не обнимет своего внука... Тоска сжимает сердце девушки, потому что ее любимый возвращается домой на щите...Неописуемая боль для нашей Сокальской громады, тяжелая потеря для всей Украины – погиб наш Защитник, житель села Комаров, Герой Украины старший лейтенант Игорь Романович Цыбуля", – отметили в Сокальской городском совете.

Там рассказали, что родился Игорь Цыбуля 3 января 1995 года в селе Комаров, там учился в начальной школе. Аттестат же получал уже в Сокальской гимназии им. О.Романива, после выпуска из которой юноша поступил в Луцкий национальный технический университет.

Срочную службу Игорь отслужил в десантных войсках. Полученный опыт пригодился ему впоследствии: с началом полномасштабного вторжения он мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины.

С июня 2022 года Игорь Цибуля проходил военную службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Участвовал в боях на самых тяжелых направлениях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Выполнял задачи по защите Украины в Бахмуте, Торецке, Часовом Яру.

За проявленные в боях с врагом мужество и доблесть Игорь Цибуля получил немало наград. Среди них – отличие главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест", нагрудный знак "Красная калина" Всеукраинского объединения "Мы украинцы". Командованием оперативно-тактической группировки "Соледар" он был также награжден медалью "За оборону города Бахмут"

"Даже в самые темные времена на войне, Игорь никогда не жаловался, всегда говорил: "У меня все хорошо!". Так он оберегал от волнения свою семью, которая с первых дней войны организовала волонтерское сообщество Хозяюшек, объединив всю громаду ради заботы о наших защитниках. Сын на войне, а родители – в тылу... стояли на защите Украины! Искренне соболезнуем родителям Натальи и Роману, брату Степану, бабушке Екатерине, невесте Натальи, тете Ирине, всей большой семье, собратьям, одноклассникам, друзьям, односельчанам", – говорится в сообщении.

О дате и времени встречи Героя, который возвращается домой на щите, в громаде сообщат дополнительно.

Игорю Цыбуле навеки останется 31 год.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на войне погиб воин с Харьковщины. Младший сержант Юрий Тимошенко погиб в бою с врагом 27 апреля на своей родной земле – на Харьковском направлении.

Также стало известно, что в Кропивницком попрощались с двумя Героями, сержантом Александром Телявским и солдатом Сергеем Прудким.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!