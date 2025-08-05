'Прошел ад войны': в Черкасской области простились защитником, умершим после возвращения из плена. Фото и видео

В Черкасской области похоронили воина Виталия Солтысюка, который в начале полномасштабной войны встал на защиту страны. Мужчина в 2022 году попал в плен и провел во вражеской неволе 2 года и 6 месяцев.

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Пережитые в неволе пытки отразились на здоровье воина и 29 июля он скончался от сердечного приступа. Об этом сообщили на Facebook-странице Жашковской территориальной громады.

Воин добровольно ушел на фронт

Виталий Солтысюк добровольно вступил в ряды украинской арии и после долгосрочного плена вернулся на Родину. Пожить мирной жизнью ему было не суждено из-за осложнений со здоровьем.

Боец вступил в ряды ВСУ 19 апреля 2022 года и служил в воинской части А7014 в должности кочегара полевой бани группы материального обеспечения. Участвовал в боях за Марьинки Донецкой области, но 3 августа 2022 во время выполнения боевого задания пропал без вести.

В период неизвестности семье поблагодарили за мужественного защитника боевым отличием – Виталий был награжден орденом "Стальной крест", который торжественно вручили отцу Леонтию Владимировичу. Он так и не дождался новостей о своем сына и через месяц после получения награды скончался. Брат с женой продолжали поиски Виталия, обращались ко всем возможным инстанциям, не теряя надежды и веры. Только спустя длительное время семья получила официальное уведомление о пребывании мужчины в плену.

Защитник пережил пытки в плену

После бесчеловечных условий содержания в плену в течение 2 лет и 6 месяцев, 5 февраля 2025 года Виталий Солтысюк вернулся в Украину. Пережитые в неволе пытки отразились на его здоровье, и началось длительное лечение и реабилитация. Несмотря на лечение сердце мужчины не выдержало и остановилось 29 июля.

"Оборванная жизнь Виталия – напоминание всем нам о бесчеловечных преступлениях, совершенных врагом, о цене, которую платит Украина за свою независимость и победу. Рядовой Солтысюк, как и тысячи других, является примером несокрушимости и преданности родной земле", – отметили на родите Героя.

Что предшествовало

Большинство украинских воинов возвращаются с российского плена истощенные и с серьезными проблемами со здоровьем. Часто военнослужащие подергаются пыткам и издевательствам в российских тюрьмах – как физическим, так и моральным. Поэтому большинство защитников после возвращению в Украину нуждаются в лечении и реабилитации.

Напомним, в боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровщины старший сержант ВСУ Роман Кириченко. Ему было 43 года. Дома Героя ждала дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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