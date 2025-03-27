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Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
231
Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат на каждый день, лучшим овощем для этого будет свекла. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также с сыром, луком, сельдью.

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Вкусный свекольный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, который можно есть каждый день.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • свекла (отварная) – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

Свекла для салата

2. Натрите все ингредиенты на грубую терку.

Приготовление салата

3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи, перемешайте.

Готовый салат

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