Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат на каждый день, лучшим овощем для этого будет свекла. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также с сыром, луком, сельдью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, который можно есть каждый день.

Ингредиенты:

свекла (отварная) – 350 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

2. Натрите все ингредиенты на грубую терку.

3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи, перемешайте.

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