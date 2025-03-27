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Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат на каждый день, лучшим овощем для этого будет свекла. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также с сыром, луком, сельдью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, который можно есть каждый день.
Ингредиенты:
- свекла (отварная) – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварите и остудите.
2. Натрите все ингредиенты на грубую терку.
3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи, перемешайте.
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