УкраїнськаУКР
русскийРУС

Проще, чем тертый: перевернутый летний ягодный пирог с мороженым

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
300
Проще, чем тертый: перевернутый летний ягодный пирог с мороженым

Лето – лучшее время для приготовления очень вкусных и легких ягодных, фруктовых пирогов. А тесто лучше всего делать бисквитное или песочное.

Видео дня
Ягодный пирог

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного ягодного пирога, который готовится просто элементарно.

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 100 г сахара (можно 120 если ягода кислая)
  • пакетик ванилина
  • растопленное сливочное масло 60 граммов
  • сметана 120 г
  • мука 230 г
  • разрыхлитель 1 чайная ложка
  • соль щепотка
  • смородина

Для сиропа:

  • сахар 5 столовых ложек
  • пару ложек воды
  • кусочек сливочного масла (можно не добавлять)

Способ приготовления: 

1, Для теста: взбиваем яйца с сахаром. Добавляем масло, сметану, сухие ингредиенты (муку заранее смешиваем с разрыхлителем, ванилином и солью) и перешиваем до однородности.

Тесто для пирога

2. В форму выкладываем на дно пергамент, распределяем ягоду, заранее промыть и просушить. Сверху поливаем сахарным сиропом или карамелью, разравниваем тесто.

Ягоды для десерта

3. Отправляем в разогретую до 175 °C духовку на 35 минут или до готовности, пирог должен хорошо подрумяниться, сок может вытекать и кипеть по краям формы это нормально).

Сколько выпекать пирог

Даем немного остыть, переворачиваем, снимаем пергамент, порежьте порционно и подавайте пирог с шариком ванильного мороженого и полейте сверху смородиновым вареньем!

Готовый пирог с ягодами и мороженым

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: