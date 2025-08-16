Проще, чем тертый: перевернутый летний ягодный пирог с мороженым

Лето – лучшее время для приготовления очень вкусных и легких ягодных, фруктовых пирогов. А тесто лучше всего делать бисквитное или песочное.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного ягодного пирога, который готовится просто элементарно.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г сахара (можно 120 если ягода кислая)

пакетик ванилина

растопленное сливочное масло 60 граммов

сметана 120 г

мука 230 г

разрыхлитель 1 чайная ложка

соль щепотка

смородина

Для сиропа:

сахар 5 столовых ложек

пару ложек воды

кусочек сливочного масла (можно не добавлять)

Способ приготовления:

1, Для теста: взбиваем яйца с сахаром. Добавляем масло, сметану, сухие ингредиенты (муку заранее смешиваем с разрыхлителем, ванилином и солью) и перешиваем до однородности.

2. В форму выкладываем на дно пергамент, распределяем ягоду, заранее промыть и просушить. Сверху поливаем сахарным сиропом или карамелью, разравниваем тесто.

3. Отправляем в разогретую до 175 °C духовку на 35 минут или до готовности, пирог должен хорошо подрумяниться, сок может вытекать и кипеть по краям формы это нормально).

Даем немного остыть, переворачиваем, снимаем пергамент, порежьте порционно и подавайте пирог с шариком ванильного мороженого и полейте сверху смородиновым вареньем!

