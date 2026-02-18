УкраїнськаУКР
Прорывался на "Азовсталь": во Львове попрощались с Героем Украины, который защищал небо от дронов. Фото

Во Львове состоялась церемония прощания с Героем Украины Александром Шереметом. Военный прошел немалый боевой опыт – от "Азовстали" до сбивания вражеских беспилотников.

Об этом 18 февраля сообщил львовский городской голова Андрей Садовый. Жизнь воина оборвалась в Черкасской области во время защиты украинского неба.

"Львов прощается с Героем Украины Александром Шеметом", – написал Садовый.

Что известно о Герое

По информации чиновника, в начале большой войны военный под обстрелами прорывался в оккупированный Мариуполь к "Азовстали", чтобы доставить боеприпасы, медикаменты, а также эвакуировал раненых. Он возвращался под плотным вражеским огнем и достойно смог выдержать эти опасные условия.

"17 декабря Александр погиб, защищая украинское небо от вражеских "Шахедов" в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Большинство своей жизни Герой провел на Львовщине, поэтому родные приняли решение похоронить Александра на Лычаковском кладбище.

Напомним, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Сердце украинского воина остановилось 4 сентября 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Свой последний бой Герой мужественно принял в районе населенного пункта Черное Харьковской области.

