Прорывался на 'Азовсталь': во Львове попрощались с Героем Украины, который защищал небо от дронов. Фото

Во Львове состоялась церемония прощания с Героем Украины Александром Шереметом. Военный прошел немалый боевой опыт – от "Азовстали" до сбивания вражеских беспилотников.

Об этом 18 февраля сообщил львовский городской голова Андрей Садовый. Жизнь воина оборвалась в Черкасской области во время защиты украинского неба.

"Львов прощается с Героем Украины Александром Шеметом", – написал Садовый.

Что известно о Герое

По информации чиновника, в начале большой войны военный под обстрелами прорывался в оккупированный Мариуполь к "Азовстали", чтобы доставить боеприпасы, медикаменты, а также эвакуировал раненых. Он возвращался под плотным вражеским огнем и достойно смог выдержать эти опасные условия.

"17 декабря Александр погиб, защищая украинское небо от вражеских "Шахедов" в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Большинство своей жизни Герой провел на Львовщине, поэтому родные приняли решение похоронить Александра на Лычаковском кладбище.

