'ПроМеня.ПроТебя': Фонд Рината Ахметова запустил серию подкастов с Максимом Сикорой

Фонд Рината Ахметова начинает новый аудиопроект – серию подкастов "ПроМене.ПроТебе" с участием ведущего Максима Сикоры. Это пространство искренних разговоров об ответственности, поиске смыслов во времена войны, отцовстве, семье и людях, которые проходят сложные жизненные испытания.

Видео дня

Первый эпизод подкаста "ПроМене.ПроТебе" смотрите здесь.

Гостем эпизода стал Николай Осиченко – бывший президент Мариупольского телевидения, волонтер и общественный деятель. В разговоре он делится собственным опытом пережитой оккупации и эвакуации, говорит о потере дома и детях войны – тех, кому пришлось повзрослеть слишком рано.

Слушатели также узнают:

– как формируется идентичность, когда твой дом исчезает;

– стоит ли "прятать" войну от детей;

– как дети переживают войну и какой ценой они становятся сильнее;

– каким может быть общество после войны.

В каждом эпизоде подкаста "ПроМене.ПроТебе" приглашенные гости будут делиться собственным опытом: как они переживали кризисные моменты, принимали сложные решения и находили ресурсы для себя и близких. Подкаст освещает множество важных тем: от усыновления и приемных семей до восстановления после травм и внутренней устойчивости. Это разговор, который поддерживает и вдохновляет.

Подкаст "ПроМене.ПроТебя" с Максимом Сикорой от Фонда Рината Ахметова – это пространство поддержки и разговоров об опыте, который объединяет, и смыслах, которые помогают держаться дальше.

Следите за новыми выпусками на ютуб-канале Фонда Рината Ахметова.