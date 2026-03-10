Прохладные ночи и до +15 днем: чем удивит погода украинцев 10 марта. Карта

Во вторник, 10 марта, на большей части территории Украины будет царить приятная, теплая весенняя погода. Ее не испортят ни осадки, ни холодные ветры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет небольшая облачность.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до -2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15°.

Немного прохладнее будет в Карпатах, а также на Черниговщине и Сумщине. В этих регионах днем температура не поднимется выше +6...+11 градусов.

В Киеве и области весь день 10 марта сохранится ясная погода с небольшой облачностью без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине ночью температура будет колебаться в пределах +3...-2, днем столбики термометров будут показывать +10...+15.

В столице ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

