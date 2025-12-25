Проект 'Код стали': 35 защитников Мариуполя и членов их семей начали карьеру в ІТ

35 защитников Мариуполя и членов их семей завершили обучение ІТ-профессиям в рамках образовательного проекта "Код стали" и начинают стажировку в ІТ-компаниях. Проект реализует "Сердце Азовстали" в партнерстве с Украинским ветеранским фондом при Министерстве по делам ветеранов и школой DAN.IT.

Участники программы освоили современные ИТ-специальности и получили практические навыки, необходимые для старта новой профессиональной карьеры. Обучение сопровождалось комплексной поддержкой: психологическим сопровождением, помощью карьерных и образовательных менторов, работой над определением профессиональных целей, развитием навыков коммуникации и подготовкой к прохождению собеседований.

После завершения учебного этапа участники "Кода стали" переходят к стажировке, где смогут применить полученные знания в реальных рабочих условиях и сделать первые шаги в ІТ-индустрии.

Программа "Код стали" является частью комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей, которую внедряет "Сердце Азовстали".

"У нас есть программа "Будущее", которая призвана помочь ветеранам самореализоваться в гражданской жизни. Мы помогаем перевести их военный опыт на язык гражданских профессий, выбрать новую профессию, даем возможность переквалифицироваться и найти гражданскую работу. И мы увидели, что именно обучение в сфере IT пользуется большим спросом среди наших защитников. Поэтому мы решили ее расширить, и так появился проект "Код стали". Мы понимаем, что IT-специальности сейчас пользуются спросом, они достойно оплачиваются и, что важно, они инклюзивные. То есть они доступны и для защитников, которые имеют инвалидность в результате боевых действий. И это именно то достойное будущее, которого заслуживают наши защитники", – рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был создан в 2023 году Ринатом Ахметовым для поддержки защитников Мариуполя и их семей. Организация уже поддержала более 7000 защитников Мариуполя - лично или через членов семей. Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.