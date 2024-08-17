Проект Ахметова 'Сердце Азовстали' внедрит в Украине американский опыт посттравматического восстановления ветеранов

Делегация проекта поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" посетила Вашингтон, где договорилась о сотрудничестве с американскими ветеранскими организациями по адаптации их методик в Украине.

Видео дня

Об этом сообщили организаторы проекта.

В рамках поездки представители проекта вместе с защитниками Мариуполя Дмитрием Морозовым и Георгием Рошкой посетили Boulder Crest Foundation – организацию, специализирующуюся на посттравматическом росте ветеранов. С ее представителями обсудили дальнейшее сотрудничество и создание пилотного проекта по адаптации их методологий для украинских ветеранов.

"Концепция посттравматического роста, которую в США развивает Boulder Crest, является максимально актуальной и отвечающей вызовам для украинских военных. Она помогает использовать травматический опыт, полученный на войне, в пользу ветерана. И вообще это вопрос восстановления психического здоровья наших защитников и защитниц, и американский опыт будет очень полезным. Поэтому мы договорились о сотрудничестве. Наши американские коллеги уже готовы предоставить нам возможность адаптировать американские протоколы к Украине", – заявила Председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Вместе с тем "Сердце Азовстали" подписало меморандум о сотрудничестве с организацией DogTag. Она создала в США пекарню, где ветераны могут на собственном опыте овладевать всеми необходимыми бизнес-процессами, чтобы в дальнейшем использовать это при открытии собственного дела.

"Ознакомившись с американскими методиками, мы поняли, что они точно заслуживают внедрения и реализации в Украине. Мы будем работать с этим в рамках нашей программы "Майбутнє", основная задача которой – помочь защитникам Мариуполя найти свой путь в гражданской жизни", – рассказала директор проекта Ксения Сухова.

Также вместе с защитниками Мариуполя представители "Сердца Азовстали" посетили "Украинский дом" в Вашингтоне, где встретились с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Кроме того, они выступили перед дипломатами, военными, представителями украинской громады, напомнили о подвиге защитников Мариуполя и рассказали об опыте "Сердца Азовстали" в их поддержке.

Напомним, в 2023 году Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на создание проекта "Сердце Азовстали", который поддерживает защитников Мариуполя и их семьи.