Продукты, которые нужно обязательно включить в свой рацион весной: топ-10
Для того, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день и иметь силы и энергию, нужно обязательно хорошо и правильно питаться. В рационе должно быть всего в меру: белков, жиров, углеводов, клетчатки. Поэтому не забывайте есть не только салаты, но и мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, ягоды и зелень.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какие продукты нужно обязательно добавить в рацион.
Брокколи
Источник клетчатки, витаминов C, K, антиоксидантов. Укрепляет иммунитет, очищает организм и улучшает пищеварение.
Ягоды (черника, малина, ежевика)
Суперфуды, богатые антиоксидантами, которые защищают клетки от старения. Помогают мозгу, сердцу и зрению.
Авокадо
Содержит здоровые жиры, калий, витамины E и B. Способствует работе мозга и сердечно-сосудистой системы.
Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец)
Источник Омега-3 жирных кислот, которые снижают воспаление и улучшают состояние кожи и сосудов.
Яйца
Самый полноценный источник белка. Содержат витамины D, B12, холин (важен для мозга).
Цельнозерновые крупы (гречка, овсянка, киноа)
Содержат сложные углеводы, дающие энергию без резких скачков сахара. Полезны для пищеварения и контроля веса.
Батат
Сладкий картофель — идеальный источник витамина A, клетчатки и антиоксидантов.
Орехи и семечки
Содержат белки, здоровые жиры, магний и цинк. Улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.
Листовая зелень (шпинат, руккола, капуста)
Содержит железо, кальций, витамины группы B. Очищает кровь и поддерживает иммунную систему.
Цитрусовые
Источник витамина С, защищающий от простуд и улучшающий состояние кожи. Отличный вариант для перекуса.
