Продукты, которые нужно обязательно включить в свой рацион весной: топ-10

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день и иметь силы и энергию, нужно обязательно хорошо и правильно питаться. В рационе должно быть всего в меру: белков, жиров, углеводов, клетчатки. Поэтому не забывайте есть не только салаты, но и мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, ягоды и зелень.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какие продукты нужно обязательно добавить в рацион.

Брокколи

Источник клетчатки, витаминов C, K, антиоксидантов. Укрепляет иммунитет, очищает организм и улучшает пищеварение.

Ягоды (черника, малина, ежевика)

Суперфуды, богатые антиоксидантами, которые защищают клетки от старения. Помогают мозгу, сердцу и зрению.

Авокадо

Содержит здоровые жиры, калий, витамины E и B. Способствует работе мозга и сердечно-сосудистой системы.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец)

Источник Омега-3 жирных кислот, которые снижают воспаление и улучшают состояние кожи и сосудов.

Яйца

Самый полноценный источник белка. Содержат витамины D, B12, холин (важен для мозга).

Цельнозерновые крупы (гречка, овсянка, киноа)

Содержат сложные углеводы, дающие энергию без резких скачков сахара. Полезны для пищеварения и контроля веса.

Батат

Сладкий картофель — идеальный источник витамина A, клетчатки и антиоксидантов.

Орехи и семечки

Содержат белки, здоровые жиры, магний и цинк. Улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

Листовая зелень (шпинат, руккола, капуста)

Содержит железо, кальций, витамины группы B. Очищает кровь и поддерживает иммунную систему.

Цитрусовые

Источник витамина С, защищающий от простуд и улучшающий состояние кожи. Отличный вариант для перекуса.

Также на OBOZ.UA сообщалось, полезны ли на самом деле куриные яйца и как их правильно готовить.