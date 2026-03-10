Полезны ли на самом деле куриные яйца: Светлана Фус рассказала о скрытых угрозах

Вопреки распространенному мнению, яйца не повышают уровень холестерина, так как холестерин, который попадает в организм с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах. Яйца можно есть хоть каждый день, так как это отличный источник качественного белка, аминокислот, витаминов и микроэлементов. Лучше всего – варить яйца, но так, чтобы желток был жидким, а также полезно будет – приготовить омлет.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, все о пользе куриных яиц, а также – повышают ли яйца уровень холестерина.

Яйца и холестерин

"Яйца не повышают уровень холестерина, так как холестерин, который попадает в организм с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах. Откладывается только наш собственный, которые вырабатывает печень. Яйца, наоборот, влияют на снижение уровня "плохого" холестерина, благодаря лецитину", – объяснила Фус.

Яйца являются одними из самых ценных натуральных продуктов

"Они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша", – рассказала эксперт.

Яйца могут вызывать аллергию.

"Непереносимость бывает разной – только желтков, только белков, того и другого. Аллергики должны обязательно отслеживать "скрытые" яйца в пищевых продуктах", – утверждает специалист.

Яйца также могут переносить сальмонелл

"Поэтому есть яйца лучше всего только приготовленными. Избегайте рецептов с сырыми яйцами, если не уверены в их происхождении, жарьте яичницу до затвердевания желтка, варите яйца не менее двух минут", – подытожила диетолог.

