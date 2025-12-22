Продолжил дело погибшего под Бахмутом старшего брата: на фронте пал Герой с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь молодой воин с Ивано-Франковщины Андрей Волощук. В начале декабря ему исполнилось 23 года, а уже через несколько дней он погиб, подорвавшись на вражеской мине вблизи Купянска

Старший брат Андрея пал в бою под Бахмутом в 2022-м, молодой воин продолжил его дело, добровольно подписав контракт с Нацгвардией. О гибели воина сообщил еще один брат Героя, Богдан Волощук.

Что известно о Герое

О гибели Андрея Волощука из села Сварицы Рожнятовской громады его брат Богдан сообщил 21 декабря – через две недели после того, как с воином, защищавшим Купянск, оборвалась связь.

"Война снова принесла неописуемую боль в нашу общину. Мы потеряли защитника Украины – Волощука Андрея Богдановича. Позывной – "Мольфар". Старший пулеметчик разведывательного батальона в составе "Хартии". Андрей был совсем молодым – только недавно исполнилось 23 года. Впереди должна была быть жизнь, мечты, планы, но он выбрал другое – стать на защиту Украины", – говорится в сообщении.

В ряды Сил обороны Украины молодой защитник стал в октябре 2024 года, добровольно подписав контракт. Он покинул работу – должность руководителя одного из отделений Новой Почты во Львове – потому что чувствовал потребность продолжить дело старшего брата Олега, который в ноябре 2022-го погиб на Бахмутском направлении.

"Для Андрея это был выбор сердца, чести и памяти. Он неоднократно выполнял боевые задачи под вражеским артиллерийским и минометным огнем, выходил из самых опасных ситуаций, сбивал вражеские FPV-дроны и до последнего оставался рядом с побратимами", – объяснил Богдан Волощук.

Только 2 декабря молодой воин встретил на фронте свое 23-летие, а менее чем через неделю – ушел в Вечность.

"7 декабря 2025 года, выполняя боевое задание, Андрей погиб вблизи города Купянск Харьковской области. Его жизнь оборвала коварная вражеская сейсмическая мина ПОМ-3... Два брата. Одна любовь к Украине. Одна борьба –до конца. Борьба – ценой собственной жизни", – написал Богдан Волощук, у которого Россия отобрала уже двух родных людей.

