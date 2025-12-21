Скорбный день: на Харьковщине погиб Герой из Ковеля. Фото

Украина продолжает терять своих лучших сыновей на кровавой войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Волынь. Погиб воин из Ковеля Василий Сорока.

Герою было всего 37 лет. С ним попрощались в воскресенье, 21 декабря. Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

"Сердце еще одного мужественного Защитника перестало биться за Украину. В этот воскресный день Ковельская община поблагодарила за защиту и попрощалась со старшим солдатом Сорокой Василием Петровичем, мастером 1-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 1-го механизированного батальона воинской части А1008", – говорится в сообщении чиновника.

Что известно о Герое

Василий родился 27 февраля 1988 года в Ковеле. Учился в ООШ №3, Вербской школе, Киевском электромеханическом техникуме. Работал электриком в ООО "Волынь-Кальвис", локомотивном депо, МЧП "Пролисок".

Василий был хорошим сыном и братом. В семье вместе с ним росли еще две сестры, поэтому мужскую работу он с детства делил с отцом. Трудолюбивый, способный, ответственный – не было дела, за которое бы он не взялся и не довел до ума. Многому научился от отца, военного пенсионера, который с гордостью говорил, что сын в мастерстве превзошел его самого.

Создав собственную семью в 2013 году, Василий стал заботливым и любящим мужем для Екатерины. В декабре 2013 года у них родилась первая дочь Анна, а в декабре 2015-го супруги во второй раз стали родителями еще одной дочери – Виктории. Это была счастливая семья с заботами, планами, мечтами.

21 ноября 2022 года Василия мобилизовали. Сначала проходил службу в Ковеле, периодически выполняя боевые задачи на востоке страны. В мае 2025 года присоединился к 14-й ОМБр. В качестве оператора беспилотных авиационных комплексов был направлен на линию фронта.

Василий Сорока погиб 12 августа 2025 года вблизи населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области. Его дорога домой длилась более 4 месяцев.

"Не о такой встрече мечтали родные. Этот декабрь должен был стать очередным счастливым месяцем в семье. Все они должны были бы готовиться к Рождеству и жить в ожидании появления на свет третьего ребенка. Ведь Катя ждет рождения еще одной дочери. Василий также ждал этого дня. Незадолго до своей гибели он узнал, что станет папой третьей дочери... Выражаю искренние соболезнования жене Екатерине, дочерям Анне и Виктории, маме Галине Максимовне, отцу Петру Архиповичу, сестрам Марии и Ирине, родным и близким павшего Защитника. Похоронили воина на кладбище в селе Белин. Вечная память и слава Герою!" – резюмировал печальную весть чиновник.

21 декабря 2025 года также стало известно о том, что в бою за Украину погиб воин с Волыни Николай Курышка. Он стал на защиту родной земли еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Последний бой Николай принял на Харьковщине 16 декабря, лишь день не дожив до своего 25-летия.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2025 героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации, верный сын, любящий муж и отец, преданный защитник Родины, участник боевых действий – Кандыба Виталий Олегович.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе попрощались с погибшим на войне бойцом стрелкового батальона полиции. Николаю Яковецкому навсегда останется 48.

