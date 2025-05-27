Продолжаем подставлять плечо боевым подразделениям: Порошенко на Сумщине передал дроны и технику в 12 бригад

На Курщине враг сосредоточил большую группировку войск, численность которой достигает 65 тысяч. Поэтому не время расслабляться – на Сумщине нашим защитникам нужна помощь. Петр Порошенко привез большую партию дронов и техники для подразделений, которые держат оборону на этом направлении.

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Об этом он рассказал в соцсетях. Порошенко отметил, что его команда продолжает подставлять плечо боевым подразделениям.

"Так путин "готовится к миру". Поэтому мы не должны расслабляться, а только сжать крепче зубы и помогать армии. На Сумщине нашим ребятам и девушкам нужно почти все: от зарядных станций до экскаваторов. Потому что государство, несмотря на всю сложность ситуации, не способно их обеспечить. Поэтому наша команда продолжает подставлять плечо боевым подразделениям", – отмечает пятый Президент.

"На этот раз встретились с теми, кого давненько не видели: с нашим "Енотом", Сергеем Костинским, Сашей Погребиским, Павлом Казариным и еще десятками военных артиллеристов, разведчиков и дронщиков. Здесь и 27-я, 43-я и 47-я артиллерийские бригады, и ребята-разведчики из 54 отдельного разведбата, и знаменитые ТРОшники из 104 бригады, и 59 бригада СБС", – рассказывает Порошенко.

"Все они работают на границе, а там настоящий ад, поэтому подмога им нужна была уже на вчера. Мы подвезли им груз, который поможет сдерживать российские "мясные штурмы", – добавляет Петр Порошенко.

Это уже 137 поездка Порошенко на фронт с начала полномасштабного вторжения. На этот раз военным привезли сотни FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне; "Мавики"; экскаваторы, аккумуляторную подстанцию на базе Mercedes; грузовик DAF с манипулятором, системы купольного РЭБ; эвакуационные и штурмовые квадроциклы; передвижные авторемонтные мастерские; командно-штабной комплекс; детекторы дронов.

Абсолютно неприемлемо, что армия на четвертом году полномасштабного вторжения нуждается в таких объемах дронов и техники, считает лидер "Евросолидарности". По его словам, несмотря на незаконные санкции Фонд Порошенко смог восстановить ежемесячные расходы до 90 млн грн.

Всего с начала полномасштабного вторжения Петр Порошенко направил на помощь ВСУ более 7 млрд грн.