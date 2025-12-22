Продавали российские книги: в Украине в этом году заблокировали 20 онлайн-магазинов

В этом году в Украине заблокировали 20 онлайн-магазинов, которые продавали книжную продукцию страны-агрессора России. Часть из них пыталась продолжить свою работу, меняя доменные адреса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак. Он отметил, что несмотря на законодательный запрет на ввоз и распространение печатной продукции из страны-агрессора, российские издатели пытаются обходить ограничения через интернет-ресурсы и социальные сети.

По словам Червака, в 2025 году Госкомтелерадио начал блокирование 20 книжных онлайн-магазинов, которые продавали российские книги. Среди них есть три интернет-магазина, которые пришлось блокировать повторно. "Книжная лавка", Leader-Books и BookHub они продолжили работу под новыми доменными именами.

Червак отметил, что Госкомтелерадио постоянно мониторит интернет-платформы. По результатам такого контроля материалы передаются в Службу безопасности Украины с предложениями по блокированию сайтов, которые нарушают украинские законы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинеготовят механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стриминговых платформах. Уже определили первых 120 артистов, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может ввести ограничения.

Также напомним, петиция о полном запрете русскоязычных версий сайтов в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей. Документ на портале Кабинета министров уже преодолел установленный порог и теперь должен быть официально рассмотрен правительством.

