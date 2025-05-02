'Проблем уже не наблюдается': в Минобороны продолжат заключать контракты с заводом, поставлявшим некачественные мины для ВСУ

С заводом на Днепропетровщине, руководство которого подозревают в поставке некачественных 120-мм минометных выстрелов, не прекратят заключать госконтракты. Предприятие продолжает работу, а проблем с качеством их боеприпасов уже не наблюдается.

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Об этом заявил на брифинге руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. "Громадське" передает, что этот завод является контрагентом АОЗ, но не является ключевым поставщиком минных боеприпасов для Сил обороны.

Жумадилов пояснил, что одна или несколько партий некачественной номенклатуры вооружения не являются достаточным основанием для прекращения контрактирования.

"Мы, Агентство оборонных закупок, являемся ключевым закупочным агентством. И если мы не будем контрактовать то или иное предприятие оборонной сферы, то оно просто закроется. Если нет серьезных оснований для прекращения контрактирования, то предприятие должно провести работу над ошибками и продолжить работу", – заявил он.

Если же внести конкретную компанию в черный список, то это будет означать невозможность подписания с ней ни одного контракта, после чего завод может пересмотреть перспективы своего существования.

"Готовы ли мы к этому как государство? Я не уверен", – отметил Жумадилов.

Напомним: 29 апреля правоохранители сообщили о разоблачении организаторов схемы поставки на передовую бракованных минометных снарядов. Задержаны четыре человека: генеральный директор государственного оборонного завода в Днепропетровской области, его первый заместитель, бывший руководитель одного из военных представительств МО и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

Официальной информации не было, но СМИ заявляли, что задержанный гендиректор якобы возглавляет Павлоградский химический завод, то есть речь идет о Леониде Шимане.

30 апреля экс-руководителю одного из военных представительств Минобороны Михаилу Шкуренко и руководителю группы контроля Юрию Яресько суд избрал меры пресечения. Они будут находиться под стражей без права внесения залога.

Как писал OBOZ.UA, 1 мая меры пресечения были избраны также подозреваемому Леониду Шиману и первому заместителю гендиректора завода Алексею Кириченко – арест до 27 июня без альтернативы залога.

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