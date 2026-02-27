Официально Соединенные Штаты в поисках мира для Украины не требовали от военно-политического руководства государства отказаться от части украинских земель в пользу российских захватчиков. Но даже если такие требования были или есть в переговорном процессе, соглашаться с ними нельзя ни в коем случае.

Прежде всего,сдача украинской земли россиянам не приведет к миру. Есть и другие обоснования тезиса, что отказ от собственных территорий "приведет к катастрофе". Их в эксклюзивном интервью на канале "Орестократия" изложил известный историк, автор "Истории Без Мифов" Владлен Мараев.

Что важнее

Историк подчеркнул – речь именно об официальной точке зрения, об официальных заявлениях и формулировках руководства нашей страны.

"Украина воюет прежде всего за сохранение собственной независимости, поэтому можно говорить о том, что жизнь людей важнее, чем территории. Все-таки именно человеческая жизнь является самой главной ценностью. Но если Украина официально уступит свои территории, это не принесет мир. Это приведет лишь к продолжению войны", – считает Владлен Мараев.

Стимуляция оккупантов

Он объясняет: если Украина официально откажется от уже оккупированных территорий "Россия только будет дополнительно простимулирована этим". Потому что в Кремле и так довольно часто говорят о якобы "русских Одессе и Херсоне".

"Если Украина уступила территории, значит, можно идти дальше. Можно будет выдвигать претензии на Днепропетровщину, на Харьковщину, на Сумщину, на Полтавщину, на Николаевщину, на Одесщину. Я напомню, что они очень часто поднимают вопрос об Одессе, о создании прямого коридора к так называемому Приднестровью, о полном лишении Украины выхода к морям", – сказал историк.

Главный закон страны

Есть и другие доводы того, что официально отказываться от украинской земли в пользу российских захватчиков никак нельзя. Среди них – Конституция, главный закон государства.

"В любом случае любой, кто публично объявляет об отказе от каких-то территорий, является предателем Украины – в любом случае. Потому что в Конституции Украины четко прописано: территория Украины не может быть изменена вообще. Даже через референдум", – объяснил Владлен Мараев.

Пример другим военным преступникам

Также никак нельзя не принимать во внимание, какой пример предоставит официальная сдача собственных земель в пользу одного тирана другим деспотам.

"Принуждение Украины отказаться от какой-то территории приведет не к миру, а к катастрофе, к взрыву десятков и сотен конфликтов по всей планете. Именно поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы в любом мирном соглашении был официальный отказ от своих территорий – чтобы не привести к полному слому миропорядка и массы новых конфликтов", – добавил историк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский придерживается именно таких взглядов. По его словам, отдать агрессору 20% до сих пор неоккупированной Россией территории Донетчины, а также части Херсонской и Запорожской областей, остающихся под контролем Киева – не является разумным шагом, даже если он приведет к прекращению огня.

"Я вижу это иначе. Я вижу это как оставление на произвол судьбы сотен тысяч наших людей, которые там живут", – говорит он.

