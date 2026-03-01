Пришло время для перезагрузки: самые счастливые дни в марте

Март – идеальное время для энергетической перезагрузки. Первый месяц весны несет переходную энергию. Он сочетает эмоциональные размышления и импульс для развития.

Выбор правильного дня для того или иного действия может быть решающим. Астролог Джоан Джонс назвала самые счастливые и успешные дни в марте, пишет Express.

6 марта

6 марта предлагает всплеск уверенности для новых знакомств, поскольку это идеальная дата для первых шагов и смелых разговоров. "Эта дата несет в себе выразительную, движущую вперед энергию", – объясняет астролог.

12 марта

Ожидайте мягкого поворотного момента в любви 12 марта. Это идеальный день для разговоров об обязательствах или направлении, особенно для пар, которые долго ставили под сомнение определенные вещи. В то время как для одиноких людей эта дата способствует содержательным встречам, а не мимолетному влечению.

18 марта

Новолуние приходится на 18-е число, что делает его одной из самых важных дат месяца, и этот конкретный новолуние несет интуитивный, романтический подтекст, по словам Джоан.

24 марта

Джоанна выделила 24-е число как дату, способствующую действиям, заявив, что к этому моменту месяца ясность, вероятно, усилится.

Это день, который поддерживает смелые жесты и новое начало, и идеально подходит для совместного планирования чего-то, публичного начала отношений или даже движения вперед таким образом, чтобы это было заметно.

29 марта

"Эта дата – об освобождении", – говорит Джоан. "Иногда для нового начала нужно отпустить что-то другое. Если что-то кажется застоем, именно тогда приходит ясность".

Однако, это не обязательно должно быть негативным изменением.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

