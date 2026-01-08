Пришло время действовать: гороскоп для Близнецов на 2026 год

Близнецам нужна постоянная стимуляция, потому что вы не любите скучать. Вы готовы ко всему, любознательны и активны! Ситуации и люди вас захватывают. Вы в курсе событий – как на местном уровне, так и за 9000 километров. Это потому, что ваш управитель, Меркурий, активизирует ваш интеллект и способность к общению, поэтому вы – самый большой мастер слова среди всех знаков зодиака.

Вы чувствуете, что пережили тяжелые испытания и готовы ко всему. Признание со стороны авторитетных лиц благословит вас в этом году. Это может быть одной из причин, почему вы станете богаче, пишет OBOZ.UA.

Общий прогноз

Возможно, у вас будет повышение по службе или новая работа. Также не исключается увеличение активов или денежного потока благодаря наследству, подаркам или бонусам. Вы можете получить финансовую поддержку от партнера. Наслаждайтесь успехом, потому что пришло время стать лидером!

Отношения

Что касается отношений в этом году, вы будете чувствовать себя сильнее и независимее. Вы будете больше, чем обычно, отстаивать свои интересы и ярче высказываться. Ваша забота о благополучии других станет крепче. Некоторые дружеские отношения исчезнут, тогда как другие станут более важными. Ваша социальная жизнь будет оживленной. Вы можете наслаждаться отпусками с друзьями. В общем, ваши отношения со всеми будут счастливее, потому что вы будете лучше чувствовать себя в отношении себя и своего будущего.

Дом

Позаботьтесь о безопасности своего дома. Почините замки, купите новые огнетушители и рабочие фонарики. Работайте над тем, чтобы максимально организовать пространство дома. Между тем семейные каникулы будут приятными, особенно потому, что вы будете щедрее ко всем. Конечно, такая щедрость вознаграждает вас сама за себя, потому что все, что вы отдаете, возвращается к вам.

Мантра Близнецов на 2026 год

"Я богаче, потому что имею больше того, что ценю больше всего".

Ваши счастливые дни в 2026 году

28, 29 января

24, 25 февраля

23, 24 марта

19, 20, 21 апреля

17, 18 мая

13, 14 июня

10, 11, 12 июля

7, 8 августа

3, 4, 30 сентября

1, 2, 28, 29 октября

24, 25 ноября

22, 23 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

