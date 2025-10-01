Прикрыл собой побратимов: на фронте погиб 27-летний защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник со Львовщины Александр Гбур. Он принял смерть во время выполнения боевого задания, прикрыв собой побратимов.

У воина, которому навеки будет 27 лет, осталась жена и дети. О потере сообщили во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий, где учился Александр.

Что известно о Герое

Александр Гбур родился 22 августа 1998 года в городе Сокаль на Львовщине. Жил, по данным начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, в Перемышлянах.

Александр получал высшее образование во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого на факультете пищевых технологий и биотехнологии по специальности "Пищевые технологии".

Жизнь мужчины кардинально изменила война: студенческую скамью он сменил на военную форму.

"Был оператором 1 батальона беспилотных авиационных комплексов воинской части А4995", – уточнил Козицкий.

В конце сентября Александр Гбур погиб в бою с врагом на восточном фронте.

"Погиб при выполнении боевого задания, закрыв собой побратимов, вблизи населенного пункта Троицкое Днепропетровской области", – отметили во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий.

Жизнь воина, как утверждает Козицкий, оборвалась 22 сентября, в альма-матер защитника датой его гибели указывают 27 сентября.

В последний день первого месяца осени с Героем попрощались на малой родине.

"У погибшего защитника остались мама, жена и дети. Скорбим, пусть душа Александра найдет вечный покой. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! Он навсегда останется в наших сердцах как преданный защитник и замечательный человек. Мы всегда будем помнить его большой вклад во благо нашей страны и бессмертность его духа. Светлая и вечная память Герою!" – говорится в сообщении университета.

