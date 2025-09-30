УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото

Алексей Лютиков
Новости. Общество
1 минута
96
Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащих из Кривого Рога Алексей Гаврилец с позывным "Гавр". Жизнь защитника оборвалась на Краматорском направлении, где он воевал с лета.

Видео дня

Военный погиб 21 сентября от вражеского FPV-дрона. Об этом сообщает криворожское издание "Свої".

Добровольно ушел на фронт

Алексей Гаврилеци добровольно присоединился к Силам обороны 8 апреля 2022 года. С начала полномасштабной войны он воевал на Донбассе и на Херсонском направлении в рядах 129 бригады Криворожской территориальной обороны.

С 2023 года защитник выполнял боевые задания на Сумщине, а затем в Курской области РФ. За время войны у Алексея были многочисленные контузии и ранения, но он не отказывался от выполнения боевых задач.

С лета 2025 года военный защищал Украину на Краматорском направлении. Жизнь защитника оборвал удар вражеского FPV-дрона 21 сентября. Воина похоронят 30 сентября в Храме Всех Святых Земли Украинской в ​​селе Широкая Дача Криворожского района.

Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото
Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото
Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото

Напомним, на Сумщине оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Николая Чигрина, который ушел на фронт добровольцем. До начала полномасштабной войны Николай работал в литейном цехе. В 2023 году добровольно оставил работу и стал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб солдат Руслан Юрьевич Кормишин из Измаила. Он служил оператором отделения беспилотных систем минирования во взводе роботизированных комплексов. Защитник отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии. У него осталось двое сыновей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!