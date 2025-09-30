Отдал жизнь за Украину: от вражеского FPV-дрона погиб защитник из Кривого Рога, прошедший бои на Курщине. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащих из Кривого Рога Алексей Гаврилец с позывным "Гавр". Жизнь защитника оборвалась на Краматорском направлении, где он воевал с лета.

Видео дня

Военный погиб 21 сентября от вражеского FPV-дрона. Об этом сообщает криворожское издание "Свої".

Добровольно ушел на фронт

Алексей Гаврилеци добровольно присоединился к Силам обороны 8 апреля 2022 года. С начала полномасштабной войны он воевал на Донбассе и на Херсонском направлении в рядах 129 бригады Криворожской территориальной обороны.

С 2023 года защитник выполнял боевые задания на Сумщине, а затем в Курской области РФ. За время войны у Алексея были многочисленные контузии и ранения, но он не отказывался от выполнения боевых задач.

С лета 2025 года военный защищал Украину на Краматорском направлении. Жизнь защитника оборвал удар вражеского FPV-дрона 21 сентября. Воина похоронят 30 сентября в Храме Всех Святых Земли Украинской в ​​селе Широкая Дача Криворожского района.

Напомним, на Сумщине оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Николая Чигрина, который ушел на фронт добровольцем. До начала полномасштабной войны Николай работал в литейном цехе. В 2023 году добровольно оставил работу и стал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб солдат Руслан Юрьевич Кормишин из Измаила. Он служил оператором отделения беспилотных систем минирования во взводе роботизированных комплексов. Защитник отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии. У него осталось двое сыновей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!