Был ранен, но вернулся на фронт: на войне погиб музыкант и актер из Кривого Рога. Фото

На войне погиб талантливый певец, музыкант и актер из Кривого Рога Андрей Нескубин. Криворожанин активно занимался волонтерством, а последние два года защищал Украину от российского вторжения.

Защитник прошел бои на передовой, имел многочисленные ранения – и погиб в результате российского авиаудара в прифронтовой зоне. О потере сообщили в культурно-общественном центре "Шелтер Плюс", в проектах которого активно участвовал Андрей.

Что известно о Герое

О гибели криворожанина Андрея Нескубина в "Шелтер Плюс" рассказали накануне, 28 сентября.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов "Шелтер Плюс", – рассказали в культурно-общественном центре.

В ряды Вооруженных сил Украины молодой криворожанин стал около двух лет назад. За это время он успел увидеть и пережить немало. Однако погиб Андрей не на передовой, а в ближнем тылу, отметили в "Шелтер Плюс".

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", – отметили в центре.

По себе Андрей, утверждают в "Шелтер Плюс", оставил светлую память в сердцах многих людей, которые его знали и любили.

С защитником, которому навеки останется 33 года, попрощались в Кривом Роге в воскресенье, 28 сентября. Похоронили воина на Центральном кладбище города.

