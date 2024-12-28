Придет Украины время: тысячи украинцев поздравляют с новым годом временно оккупированные территории

Масштабный флешмоб, в котором украинцы с подконтрольных Украине территорий поздравляют украинцев на временно оккупированных, распространяется в сети. Запустили акцию участники группы МУР, сделав видео в благодарность тем украинцам, которые в оккупации остаются верными Украине.

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Мы увидели в соцсетях несколько фото партизанских движений, где люди на ТОТ показывают, что будут праздновать Новый год вместе с Украиной. И почувствовали, насколько это действительно сильно, потому что россияне могут отобрать временно нашу свободу, но они не могут отобрать украинское время. Так родилась идея нашего ролика ", – рассказывает основатель МУР Александр Хоменко.

В материалах, которые распространили украинцы на ТОТ, они демонстрируют идущие по киевскому времени часы — в противовес "московскому", по которому страна-террорист заставляет жить людей, как только захватывает территории. На других фото люди держат записки с надписями "празднуем с Украиной" и перед центральными елками и ключевыми зданиями в городах Донетчины, Луганщины, Херсонщины, Крыма.

В "цепочке единства", который также запустили в своем instagram-аккаунте МУР, украинцы массово поздравляют большие и маленькие города на ТОТ открытками и призывают праздновать в этом году вместе. Присоединиться к цепочке может каждый, зайдя в stories группы и добавив свое фото с поздравлением благодаря стикеру "Празднуем всей Украиной".

"Встреча Нового года - возможность почувствовать нашу силу в том, что мы вместе. Несмотря на оккупацию, украинцы на ТОТ являются частью Украины, когда на этих территориях стрелки часов снова переведут на час назад, согласно Конституции Украины ", - говорят в МУР.