Кого мобилизуют в августе 2026 года в Украине: список категорий

Согласно решению Верховной Рады, военное положение и мобилизация в Украине продлятся до конца октября. Таким образом, в августе призыв военнообязанных украинцев на военную службу продолжится.

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В первую очередь мобилизация коснется представителей определенных категорий населения. OBOZ.UA рассказывает, кто может получить повестку в последний месяц лета.

Кого могут мобилизовать в августе

Мобилизация в августе будет проходить по старым правилам, определенным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В то же время в Украине стартовала реформа армии, которая предусматривает, в частности, введение новых контрактов и изменения в логике комплектования войск.

Закон определяет, что призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако мужчины до 25 лет, которые не служили и не находятся в запасе, считаются призывниками, поэтому привлечь их к военной службе можно только на добровольных началах, по контракту для гражданских лиц в возрасте 18–24 лет.

Если же гражданин, которому еще не исполнилось 25 лет, проходил службу или имеет военную подготовку, он считается военнообязанным и может получить повестку

Впрочем, на практике именно 25 лет – это реальный нижний предел мобилизации: с этого возраста мужчину могут призвать, если у него нет отсрочки или освобождения от службы.

Также могут быть мобилизованы мужчины в возрасте до 60 лет (а представители высшего офицерского состава – до 65). Люди старшего возраста могут пойти служить по контракту ("Контракт 60+") при соответствующем решении командования.

В августе могут быть мобилизованы:

мужчин в возрасте 25–60 лет без военного опыта, если у них нет проблем со здоровьем, отсрочки или освобождения от службы;

если у них мужчин в возрасте 18–60 лет , которые уже проходили службу или имеют статус военнообязанных , включая офицеров запаса – при условии, что они признаны годными и не имеют отсрочки;

, которые , включая – при условии, что они признаны годными и не имеют отсрочки; мужчин, которые ранее были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, но впоследствии признанны годными по результатам повторной военно-врачебной комиссии, а также лиц со статусом "ограниченно годен" (этот статус в настоящее время отменен), если медицинская комиссия допускает их к службе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились правила добровольной мобилизации в Украине. Теперь гражданам, выразившим желание вступить в армию, не нужно посещать ТЦК.

Также в Министерстве обороны разъяснили, нужно ли военным дожидаться окончания контракта, чтобы подписать новый мотивационный.

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